ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

鄰2年瘋狂檢舉16次！高雄男「身心恐懼」提告贏了　判賠金額曝光

▲焦慮症，精神疾病，魯蛇，魯魯，宅男，難過，崩潰，精神崩潰，憂鬱。（圖／pakutaso）

▲謝男頻頻遭鄰居不當檢舉，身心大受影響。（示意圖／pakutaso）

記者莊智勝／高雄報導

高雄市一名謝姓男子控訴，隔壁鄰居潘男與其母張婦於民國109年至111年間不當陳情、檢舉多達16次，甚至在他不堪其擾搬離住處後，對方還寄發存證信函騷擾租客。謝男認為，鄰居母子行為已侵害他「免於恐懼之自由」，且造成他身心恐慌，害怕租客提早終止租約，因此提告請求精神賠償。橋頭地院法官審酌後，認為謝男求償有據，判母親張婦應賠償新台幣1萬元。

判決書指出，謝男原本居住在該處1樓，但自109年1月至111年1月間，鄰居潘男與其母親張婦多次向高雄市府不當陳情、檢舉謝男房屋發出噪音、異味、以及非法營業事項，次數多達16次，導致謝男需面對政府機關查訪之壓力及困擾，直到謝男於111年1月向市府反映不當舉報後情況才終於改善。謝男認為鄰居母子行為，已經侵害他免於恐懼之自由，因此提告向張婦求償新台幣36萬元精神撫慰金。

此外，謝男還控訴，他因不堪其擾於民國112年2月間搬離，並將於同年3月將該屋租給另名廖姓女子，然鄰居潘男卻於同年7月寄發存證信函給租客廖女，指控房屋浴室管路發生水錘效應產生噪音；還於8月至9月間恫嚇要提起民事訴訟，並將手寫警告紙條放入信箱，因此造成謝男身心恐慌，感覺愧對租客，也害怕租客提早終止租約，因此提告潘男，請求精神撫慰金新台幣4萬5000元。

對此，張婦則辯稱，她提出檢舉是正當權利行使，縱使她打電話到市府檢舉，但承辦人大多無直接聯繫謝男，亦不曾做出對謝男不利之行政處分，因此她並未構成侵權行為。兒子潘男也表示，他只是反映噪音及漏水，是正當權利行使，並未對謝男構成侵權，因此請求駁回。

橋頭地院法官審酌，張婦在2年間共檢舉16次，包括謝男房屋發出化學臭味、機具敲打切割、住宅作為工廠使用等，經高雄市府逐次回覆，均查無所檢舉之情事，張婦明知檢舉結果，仍於短時間內對謝男房屋持續提出同一事由之檢舉，足認有不當檢舉行為，對謝男生活造成困擾，判應賠償新台幣1萬元為適當。

另潘男寄發存證信函、警告紙條給租客廖女一事，法官認為潘男僅是要廖女改善房屋噪音問題，並告知如無改善將依法提起訴訟主張權益，並無任何加害行為，難認有侵害屋主謝男權益，因此求償無據，判決潘男免賠。全案仍可上訴。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字：房產雲鄰居檢舉不當檢舉

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

平鎮首個社宅來了！「湧光安居」供239戶117年完工

桃園市平鎮區首個社會住宅要來了！7月28日國家住都中心舉辦「湧光安居」社會住宅開工典禮，該案預計117年完工，提供戶數則是239戶，據悉該社宅生活機能和交通都相當便利，可以滿足民眾採買、就業就學需求。

51分鐘前

新竹年薪140萬「比別縣市賺80萬還不如」　一票人嘆：很悲傷

說到新竹，不少人會聯想到竹科工程師與高薪與高房價！而一名網友感慨直呼，雖然他年薪有140萬，但一間房子卻要3000萬，扣掉房貸與生活開銷後，「好像沒其它縣市年收80萬生活品質高！」文章曝光後，有網友也直呼，在竹科工作，「扣掉房租跟生活費剩下的比超商店員賺的還少，不知道自己來新竹幹嘛」。

1小時前

年薪140萬「想買新竹房」見價格絕望：隨便一間要3000萬！爆共鳴

台灣房價居高不下，不過因科技業工程師薪水優渥，常成買房的潛力者，導致新竹地區近年房價衝高，一名在新竹科技業工作的網友感嘆，年薪140萬元，在新竹地區，隨便一間3房的房子就要3000萬元，薪水都被房價吃掉，生活品質沒有比其他縣市年薪80萬好，貼文曝光一票人有感。

1小時前

鄰2年瘋狂檢舉16次！高雄男「身心恐懼」提告贏了　判賠金額曝光

高雄市一名謝姓男子控訴，隔壁鄰居潘男與其母張婦於民國109年至111年間不當陳情、檢舉多達16次，甚至在他不堪其擾搬離住處後，對方還寄發存證信函騷擾租客。謝男認為，鄰居母子行為已侵害他「免於恐懼之自由」，且造成他身心恐慌，害怕租客提早終止租約，因此提告請求精神賠償。橋頭地院法官審酌後，認為謝男求償有據，判母親張婦應賠償新台幣1萬元。

2小時前

維修工一開水塔驚見「化骨頭顱」！　屋主狂抖：每天都在用屍水

信仰伊斯蘭教的穆斯林因遵守教規通常會禁食豬肉，不過馬來西亞最近卻發生了一件點燃社區怒火的事。一名水管工在一戶穆斯林家庭的水塔中，意外發現了2個疑似豬頭顱的骨頭，導致屋主常年都在使用「豬隻的屍水」來沐浴、洗漱，令不少網友怒斥「極度噁心」、「不怕遭天譴嗎？」

2小時前

他好奇「要怎麼堅定下斡旋？」　過來人曝經驗：錯過幾次就會了

不少人認為買房是人生大事，要經過謹慎評估、考量才會出手。就有男網友表示，看房看到現在，雖然慢慢找到自己的需求與條件，但遇到能下斡旋的物件時，還是會猶豫，「如何才能堅定的下斡旋？」對此，一票人直言：「等錯過幾次，就會很堅定了。」

2小時前

4種住家格局千萬別住！命理師曝「房屋懸空」超NG：會為錢吵翻天

無論是買房或租屋，除了考量價格、交通與生活機能性外，住家格局其實也是一大關鍵。命理專家湯鎮瑋即列出4大格局的房子最好別住，其中若是懸空的房子就必須特別留意，因為這種居家格局，會讓居住在裡面的人較易為錢吵架。

4小時前

已簽約！發現新房「地下停車場淹水」不想買了　網搖頭：不必放棄

雖然已經簽合約，但卻發現地下室有淹水問題！近日有網友發文表示，他近期終於買了一間成屋，但前陣子因為颱風的關係，地下停車場淹水了，因此他頓時不想買這間房，他這樣可以向建商主張大缺失嗎？對此，信義房屋專家認為，這不太算重大瑕疵，若執意不買，可能會有些爭議。

5小時前

房市反轉了？　景氣反向指標「法拍交易量增逾1成」

法拍移轉量被視為房市景氣的反向指標，上半年量增逾1成，景氣反轉了嗎？專家表示，搭配近期屢傳銀行房貸水位已滿、全球股災等消息，有「山雨欲來風滿樓」的感覺，不過目前市場體質仍健康。

5小時前

住男友家「被討18000元房貸」當作房租！全場搖頭：頂多付水電費

許多感情甜蜜的情侶，會為了有更多時間相處，而考慮與另一半住在一起，一名女網友表示，男友在交往錢就買了一間房，目前正在繳房貸，交往後兩人同居，男友提出每月給18000元，當作是房租錢，原PO求問「要答應嗎？」對此，網友全搖頭，「18000太多，寧願在外面租」。

6小時前

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

「家都裝一級變頻」電費噴1萬7..

他傻「新冷氣掛掉」　窗型卻吹不..

住男友買的房「被討18000元..

他發現新房「地下停車場淹水」不..

「令人害羞的1區」房價還有2字..

她問租屋處「要買洗衣機嗎」　眾..

吃定首購族「今天不買明天會更貴..

「管理費餘額7000萬」他看房..

汐止最悲情別墅社區！　40年前..

百萬YTR夾娃娃機店鬧雙胞　正..

ETtoday房產雲

最新新聞more

平鎮首個社宅！供239戶117..

新竹年薪140萬「比別縣市賺8..

年薪140萬「見新竹房價」絕望..

鄰2年瘋狂檢舉16次！高雄男「..

水塔一開驚見化骨頭顱　屋主：每..

他好奇「如何堅定下斡旋？」　過..

住家4種NG格局曝光！房屋若懸..

他發現新房「地下停車場淹水」不..

房市反轉了？　景氣反向指標「法..

住男友買的房「被討18000元..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366