鄰2年瘋狂檢舉16次！高雄男「身心恐懼」提告贏了　判賠金額曝光

▲謝男頻頻遭鄰居不當檢舉，身心大受影響。（示意圖／pakutaso）

記者莊智勝／高雄報導

高雄市一名謝姓男子控訴，隔壁鄰居潘男與其母張婦於民國109年至111年間不當陳情、檢舉多達16次，甚至在他不堪其擾搬離住處後，對方還寄發存證信函騷擾租客。謝男認為，鄰居母子行為已侵害他「免於恐懼之自由」，且造成他身心恐慌，害怕租客提早終止租約，因此提告請求精神賠償。橋頭地院法官審酌後，認為謝男求償有據，判母親張婦應賠償新台幣1萬元。

判決書指出，謝男原本居住在該處1樓，但自109年1月至111年1月間，鄰居潘男與其母親張婦多次向高雄市府不當陳情、檢舉謝男房屋發出噪音、異味、以及非法營業事項，次數多達16次，導致謝男需面對政府機關查訪之壓力及困擾，直到謝男於111年1月向市府反映不當舉報後情況才終於改善。謝男認為鄰居母子行為，已經侵害他免於恐懼之自由，因此提告向張婦求償新台幣36萬元精神撫慰金。

此外，謝男還控訴，他因不堪其擾於民國112年2月間搬離，並將於同年3月將該屋租給另名廖姓女子，然鄰居潘男卻於同年7月寄發存證信函給租客廖女，指控房屋浴室管路發生水錘效應產生噪音；還於8月至9月間恫嚇要提起民事訴訟，並將手寫警告紙條放入信箱，因此造成謝男身心恐慌，感覺愧對租客，也害怕租客提早終止租約，因此提告潘男，請求精神撫慰金新台幣4萬5000元。

對此，張婦則辯稱，她提出檢舉是正當權利行使，縱使她打電話到市府檢舉，但承辦人大多無直接聯繫謝男，亦不曾做出對謝男不利之行政處分，因此她並未構成侵權行為。兒子潘男也表示，他只是反映噪音及漏水，是正當權利行使，並未對謝男構成侵權，因此請求駁回。

橋頭地院法官審酌，張婦在2年間共檢舉16次，包括謝男房屋發出化學臭味、機具敲打切割、住宅作為工廠使用等，經高雄市府逐次回覆，均查無所檢舉之情事，張婦明知檢舉結果，仍於短時間內對謝男房屋持續提出同一事由之檢舉，足認有不當檢舉行為，對謝男生活造成困擾，判應賠償新台幣1萬元為適當。

另潘男寄發存證信函、警告紙條給租客廖女一事，法官認為潘男僅是要廖女改善房屋噪音問題，並告知如無改善將依法提起訴訟主張權益，並無任何加害行為，難認有侵害屋主謝男權益，因此求償無據，判決潘男免賠。全案仍可上訴。