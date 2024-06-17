他睡前開冷氣「定時2小時」涼了就關掉！一票搖頭：你沒買嗎

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他睡前開冷氣「定時2小時」涼了就關！一票爽吹整晚曝關鍵：真的省

▲▼ 冷氣（圖／記者劉維榛攝）

▲冷氣會不會開整晚？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

隨著天氣越來越熱，很多人不開冷氣就沒辦法睡好！近日就有網友好奇，他睡覺雖會開冷氣，但也會設定時間，有人冷氣是一整晚都沒關的嗎？貼文曝光後，掀起網友討論，其中不少人都指出，若是擔心電費問題，可以考慮更換變頻冷氣。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「有人睡覺開冷氣吹一整晚不關嗎」為標題發文，提到隨著天氣變熱，他睡覺一定會開冷氣，不過通常會定時2、3個小時，等到房間涼了、睡著了，冷氣也就關掉了。

原PO直言，他會這麼做有兩個原因，一方面是節約能源，再來當然是為了省錢，但有沒有人是冷氣會開一整晚的呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「最近連傍晚都開」、「上次關都不知是幾天前了」、「這種天氣不開冷氣能睡嗎」、「孩子沒辦法睡好，整晚都得開」、「什麼一整晚？都已經開了好幾個月沒關了」、「你沒看過一年都不關的吧」、「只有出門兩小時以上才關，沒事關幹嘛」、「我都不開，都吹電風扇然後不穿衣服」。

▲▼冷氣,變頻（圖／記者劉維榛攝）

其中還有不少網友推薦變頻冷氣，「換變頻冷氣，就沒必要關了」、「變頻的不需要啦」、「你家沒買變頻冷氣嗎」、「變頻的開一整天也不會怎樣好嗎」、「變頻的不用，而且重複開關還比你吹一整晚耗電」、「變頻根本沒差」、「變頻真的省電，不用關」、「變頻真的省」。

粉專「台電電力粉絲團」過去曾指出，變頻冷氣和傳統定頻冷氣的差別在於，當室內溫度降到設定溫度時，定頻的壓縮機會停止，當溫度上升又再次運轉；而變頻則改以較低頻運轉，減少開關壓縮機次數來省電。

粉專指出，如果對冷氣需求較低、開的時間不長，只在睡前開啟、待室內降溫就關閉冷氣，定頻冷氣或許就符合需求；但如需長時間使用冷氣，不妨改用變頻冷氣，省電會更有感。

粉專也強調，雖然變頻冷氣確實比較省電，但還是要用電，因此「使用時間長短」仍是關鍵，「開整天的用電量絕對比只吹8小時還多」，所以如果長時間無吹冷氣的需求時，最好還是要把冷氣關起來。

關鍵字：冷氣PTT

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