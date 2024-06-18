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欣巴巴營收股利雙創高　董座：台積工程師帶動全台大比價

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲欣巴巴事業（9906）今（18）日舉行股東會，該公司去年表現亮眼，營收約37億，創歷史新高。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

欣巴巴事業（9906）今（18）日舉行股東會，該公司去年表現亮眼，營收約37億元，比起前年成長25%，會中決議每股配發5.61元現金股利，0.22元股票股利，營收及股利雙創新高。董事長黃烱輝表示，台積電工程師跟著設廠腳步到處放火，現在是全台大比價時代。

《地產詹哥老實說》EP209／無效政策打出「買房排隊、配貨亂象」　新一波緊箍咒要來了嗎？

欣巴巴事業今（18）日舉行股東會，黃炯輝會後受訪表示，以前區域購屋族多，民眾買房就是鎖定一區，不過現在台積電工程師，跟隨設廠的腳步，用竹科經驗來全台比價，房市進入大比價時代。

以新竹目前房價每坪70~80萬元以上來看，南部蛋黃區房價還在40~50萬元，吸引台積電工程師大舉進行長期性投資，點燃房市第一把火，連帶促進在地人跟進購屋，下半年儘管有央行信用管制，可對超額熱錢適度降溫，預估房市仍呈現正向樂觀。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲欣巴巴歷年股價。（ETtoday製表）

欣巴巴去年營收爆發，達37.27億元，比2022年的29.7億元，成長25%；2023年稅後淨利則有5.2億元，比2022年的4.2億元，成長22.9%。會中宣布今年配發現金股利5.61元、股票股利0.22元，也比去年現金股利4.57元成長，營收與股利發放都是歷史新高。

2023年的每股純益（EPS）達6.24元，相較去年的5.08元，成長22%。欣巴巴指出，去年主要入帳建案為台南北區「文元及第-太學樓」及新北三重「欣世代-世紀館」2案完工入帳，再加上台北北投成屋案「曉陽明」，挹注去年營收。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲龍中段規劃35~50坪的首購、首換大樓，因正對農16森林公園，外界預估，房價將挑戰7字頭。。（圖／記者張雅雲攝）

今年則有桃園龜山「欣時代」、台南「欣府城-一品樓」可完工入帳約43億元，明年預估台南「進士樓」、屏東「幸福欣印象」2案總銷約40億元可入帳。

黃炯輝指出，今年還有3場新案將推出，下半年928檔期台南「欣府城-君子樓」將公開，總銷120億元。年底高雄農16龍中段及巨蛋商圈龍華段即將開案，預估總銷合計150億元。其中，龍中段規劃35~50坪的首購、首換大樓，因正對農16森林公園，外界預估，房價將挑戰7字頭。

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關鍵字：欣巴巴事業台積電工程師房價股利

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