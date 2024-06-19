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華友聯發股利7元創新高　董座控預算：新案不再純預售

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲華友聯開發（1436）今（19）日舉行股東會，配發現金股息6.017元，股票股利1.002元，創歷年新高。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

華友聯開發（1436）今（19）日舉行股東會，會中決議配發現金股息6.017元，股票股利1.002元，創歷年新高。該公司董事長陸炤廷表示，高雄高科技業持續建新廠，並積極興建社會住宅，缺工現象將更嚴峻，又有碳費新制將上路，未來成本至少增加2~3成。

《地產詹哥老實說》EP209／無效政策打出「買房排隊、配貨亂象」　新一波緊箍咒要來了嗎？

華友聯開發19日舉行股東會，陸炤廷表示，高雄房市熱加上產業轉型，不少科技大廠進駐，2025年台積電將量產，預期產業會更蓬勃發展，儘管有央行祭出信用管制，不少購屋族看好區域發展，積極進場，外界期待房市降溫依然無解。

在房價部分，陸炤廷預期，未來高雄土地標售將創新高，加上不少科技業興建新廠，市府並積極興建社會住宅，缺工壓力愈來愈嚴峻，加上將開徵碳費，確實在成本上遇到不小壓力，造成營造成本不斷墊高，未來至少增加2~3成。

為因應成本上漲壓力，陸炤廷說：「難以預期營造漲幅，未來新案不想純預售，將採結構中再銷售，成本較易評估。」

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲2024年華友聯推案狀況。（ETtoday製表）

華友聯去年營收16.28億元，比2022年的39.39億元，年減58.67%，然而受惠處分楊梅土地挹注，每股稅後純益9.69元，全年EPS衝到歷史新高，大方發放現金股息6.017元，股票股利1元，合計約7.017元，比去年現金股利5.156元還高，再創股利新高。

而今年高雄「NeXT21」及台南「CASA」2案，4月開始陸續交屋入帳，預計總銷可售金額還有60億元，是今年主要獲利來源。銷售中「Power City」總銷47億元，已銷售5成，預計明年Q2可入帳。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲鳳山指標大案衛武營案，銷售金額達100億元，預計2026年銷售。（圖／記者張雅雲攝）

今年預計推出2案，「以山AI」位於左營，5月開賣，總銷金額35億元，為2~4房大樓，另一五塊厝案，總銷金額28億元，規劃49~69坪換屋型大樓，預計10月開賣。

此外，今年已開工的2個新案，高雄大學案預計明年結構中銷售，規劃地上15樓大樓，為2~3房，總銷金額36億元，以及鳳山指標大案衛武營案，為地上31樓超高樓，規劃3~4房，銷售金額達100億元，預計2026年銷售。

《地產詹哥老實說》EP209／無效政策打出「買房排隊、配貨亂象」　新一波緊箍咒要來了嗎？

關鍵字：股東會房價高雄華友聯碳費股利

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