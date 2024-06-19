耕建築、李天鐸攜手打造「耕心冉冉」　詮釋「會呼吸的建築」新設計

【企劃特輯】

誰能夠詮釋什麼是「會呼吸的建築」？大概只有建築大師李天鐸才做的到，住在綠意盎然的天母優越地段，感受陽光、空氣、水的自然循環，演繹出高品質的生活質感；耕建築近期公開銷售的「耕心冉冉」雖然是改建案，但不受容積率限制，盡情運用巧思打造優質空間，讓整座建築基地充滿生氣的居住氛圍。



▲「耕心冉冉」外觀合成示意圖。

隨著都市城鎮的打造，放眼望去盡是充滿水泥鐵窗高冷冰感的大樓，佈滿在那都市叢林中，然而，逐漸缺少生命力的冰冷都市在近幾年開始有越來越多「綠建築」的誕生，耕建築團隊自 2006 年成立以來，專心致力「都市更新」、「危老改建」，自詡為這塊土地上的「農夫」，耕耘這片土地、耕耘這個城市，種下居住的建築種子，達到永續的概念；2024 年耕建築最新作品「耕心冉冉」將座落在天母早期發展的正核心地段，由建築美學推手李天鐸親自操刀，打造一座「會呼吸的建築」。

耕建築董事長黃張維表示，早期台北市有 70% 以上的老屋，在這些歷經 30 年歲月、 4～5 層的公寓中，大多都有居住安全的疑慮，沒有電梯、逃生設備，甚至是防火巷，都普遍的存在在這些老舊公寓，當時政府也致力於推動「都市更新 」，但在 2012 年發生的「文林苑」案件後，態度開始轉為保守，導致都更程序時間拉的更長，形成都更黑暗期，直到 2017 年《都市更新條例》修正案終於迎來三讀通過，才該都市更新產業再度燃起希望，耕建築身為都市更新的拓荒者，18 年來，一路以來參與各項都更危老的實務經驗，已習慣以同理心溝通、耐心等待、為住戶設想，共創雙贏的規劃，完整將都更與危老的冰冷法條化為溫暖人心的產業。黃張維說「取得住戶信任，勝過千萬句說服」，很感謝一直以來對耕建築團信任的每一位住戶。





▲耕建築董事長黃張維。

「耕心冉冉」基地面積約 430 坪，屋主為醫生世家，長期居住於此地，因為家中人口越來越多不敷使用，興起改建的念頭，開始尋求專業且可量身打造的建商，創造並實現居住上的需求，中間歷經不少建商前來提案，最終由耕建築團隊以熱情和專業取得屋主信任，透過整體視覺規劃建造規劃地上 6 樓、地下 3 樓，總戶數 24 戶，約 60 坪的格局，由知名建築師李天鐸親自操刀，運用他國際觀的視野，再加上對這塊土地的深度了解與掌握，共設計出 8 個模型，嘗試在這塊基地設計能夠發揮最大的能量與可能性，最後才選出會呼吸的建築「耕心冉冉」。

黃張維表示，天母本來就具備自然的外在環境，且為低密度別墅區，較高品質居住環境的「住二」，整棟建築不需消化過多容積率，讓建築本身有更高的可塑性；建築本體以十字劃分，打造單層 4 戶，並透過立面內凹的開口設計，創造出戶戶四面採光的條件，因此，「採光」是最大的賣點之一，從外在到內觀，戶與戶之間透過逃生梯隔開，逃生梯同樣大面開窗，以設計出最佳的通風採光條件。





▲「耕心冉冉」戶戶四面採光。

藉由陽光的照射跟空氣通風的流動，讓水氣保持平衡，這就是最適合人居住的環境，有了陽光、空氣、水的調節，再加上每一戶至少 2 至 3 個陽台所種植的植栽，形成光合作用，讓氧氣在居家環境中流動，對於人的身、心、靈有著極大的影響；整棟建築除了橫向的植栽，還有垂直綠化的功能，「耕心冉冉」把 24 小時不間斷的空調系統帶回來，把綠的感覺重新再帶到建築裡。

「台北市稀缺的不是豪宅尺度，而是與城市共好，與自然共生的生活高度」黃張維如此期許！有錢或許可以買的到面積、坪數，但這裡的環境是買不到的；不少藝術創作者、演員、導演、建築師、醫生等行業都對這裡讚賞有佳，這裡很需要對生活品質高要求和生活品味的住戶，一起做鄰居，感染耕心冉冉的魅力。