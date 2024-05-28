【廣編】國際頂尖生活的新想像　從「耕心」開始

▲天母甫公開的「耕心冉冉」，深獲高端客群青睞。

圖、文／耕心冉冉提供

台北市稀缺的不是豪宅尺度，而是與城市共好，與自然共生的生活高度！近年來，隨著永續成為普世價值，然而，對於「耕薪建設」・「耕建築」而言，永續要從"耕心"做起！

「珍惜每一塊土地的難得，作對台灣土地有意義的事」，耕建築團隊自2006年成立以來，便致力於「都市更新」、「「危老改建」，期許透過建築專業，在這片土地上，耕耘出一棟棟與人共好，與環境共好，與城市共好的美好建築；並藉由土地更新，建築更新，生活價值更新的過程，種下「安全、健康、永續」的建築種子，讓一代住過一代。

誠如黃張維董事長所說，一個好的居住環境，是需要被細心與認真的去耕耘；就像城市農夫細心、認真的態度，一步一腳印，讓都更為城市再生美好的環境與未來發展；而也正是「耕薪建設」"耕耘"與"薪傳"兩者結合的精神，一個作為建築家的真正使命!

秉持這樣的信念，深耕大台北近20年，提供「一站式全方位」的建設專業服務。從大安區「耕曦」、「耕云」，中正區「耕玉」，松山區「勤耕延吉」，信義區「玥隱」，士林區「耕隱」，到近期中山區「耕青禾」，天母甫公開的「耕心冉冉」，一路耕耘，深獲高端客群青睞。緊接著下半年中山北路二段商辦金華街案、連雲街「耕玉」，明年上半年的龍江路案，耕建築團隊所到之處，耕耘心哲學，讓住宅能與時代進步隨行，也讓國際頂尖生活的新／心想像遍地開花。