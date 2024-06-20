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101旁豪宅「松勤玖號」爆帳目不清　政壇大咖幕僚具狀提告

緊鄰台北101的知名豪宅「松勤玖號」驚爆帳目不清，1名政壇大咖核心幕僚已向檢調告發，要求盡速查明。

▲緊鄰台北101的知名豪宅「松勤玖號」驚爆帳目不清，1名政壇大咖核心幕僚已向檢調告發，要求盡速查明。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

緊鄰台北市101大樓旁的知名豪宅「松勤玖號」社區包括知名藝人郭采潔及多位演藝圈人士都是住戶，之前就有知名小生陳俊生在開區權人會議時被人毆打而鬧上社會新聞，該社區近年來爆發管理紛爭，不但傳出帳目不清，部分工程沒有檢附單據，連剛卸任的主委都慘遭前任馮姓主委提告20條罪名，最後雖均不起訴，區權人會議卻一再流會，最扯的是，竟然有人意圖利用民進黨立委王世堅名義施壓北市府建管處，引爆出一籮筐的管理問題。

朝野近來為了國會改革吵得不可開交，不過，為了公寓大廈管理條例都出現難得共識，認為有必要針對漏洞檢討改進，尤其，對於緊鄰101大樓旁的「松勤玖號」社區管理問題，本刊掌握已有一位立法院重量級政治人物的核心幕僚具狀向檢調單位告發，要求司法單位盡速查辦是否有人貪污管理基金？犯下背信、商業會計法等罪。

本刊調查，馮姓前主委過去不只在「松勤玖號」擔任第二到十二屆主委，部分社區區權人和住戶私下都以萬年主委稱呼。之前他也在台北市多個社區當過主委或發生過訴訟，根據司法院判決系統指出，他曾在信義區的知名豪宅「新川普」、Four Season社區、台北市京站美行館社區等和管委會進行訴訟，可見在公寓大廈管理辦法的官司經驗非常豐富。

緊鄰台北101的知名豪宅「松勤玖號」驚爆帳目不清。

▲緊鄰台北101的知名豪宅「松勤玖號」驚爆帳目不清。

本刊掌握，檢調追查重點不少，其中，馮姓前主委被控在沒有合約或公開報價、比價、估價等狀況下，從「松勤玖號」社區帳戶匯款上百萬元給一家室內裝修有限公司，由於款項沒有發票，除明顯逃漏稅、違反商業會計法外，有沒有涉及背信更是追查重點。

此外，該社區4年前更換冷氣竟花費超過180萬元，不過，即使買全新的冷氣，加上施工費用，估計最多也只要120萬元，為何維修費用會如此之高，讓住戶起疑有鬼。就連2020年間，該社區規劃做禽鳥防護網，後來實際結果和原來的標示卻差很大，最後社區竟花了48萬多元工程費，令住戶們也懷疑大有問題。

依公寓大廈管理辦法規定，管委會必須比照公司把這些帳冊存查7年，有區分所有權人多次向馮姓前主委等人索討調閱相關財務資料，權責管理單位跟負責人都不願意提供，更顯得疑點重重。

除了追查馮姓前主委是否涉弊，該社區從去年9月開始，因1到4樓商場裝潢，又多了一大筆保證金及清潔維護費用，依照目前帳戶內，除了有每個月管理費應有結餘之外，又多了130多萬元收入。理論上大樓管理費用應該相當充沛，但是最近大樓電梯進行維修，社區竟表示沒有多餘的錢，加上該社區原向市政府承諾要認養大樓周邊行人道，前兩年6月的區權人會議竟有人提案因為「沒有經費而要放棄認養人行道！」不得不令人懷疑該社區的財務狀況。

除了社區沒錢，大樓的商場裝潢過程也遭卡關惹議，包括管理人員用沒有法律基礎的裝潢管理規則，任意抬高社區清潔費用，甚至拿出所謂新的社區裝修管理辦法，實際上卻根本未經區權人會議通過，就連消防示警系統出問題，裝潢廠商要派人維修，一度也被管理人員阻擋，萬一設備故障期間，發生消防問題，整棟社區居民的生命財產安全責任該由誰負責呢？

「松勤玖號」社區管理問題不少，除了上述爭議，外型俊俏的藝人陳俊生過去曾演出不少知名愛情劇，近年轉換跑道成為「快速記憶」大師。2020年間，有網友在《爆料公社》PO文爆料，爆出陳俊生與社區經理爆發衝突，即為了住戶懷疑社區主委將防疫物資拿去做私人交際，且連續當了10屆主委，改選時疑似做票，陳俊生查票時，卻遭社區幹部阻擋推打，導致腹部出現9公分傷口，詎料，時至今日，該社區問題懸而未解，不但驚動警方前來處理，除了影響公共安全，也讓地處黃金地段的豪宅身價蒙塵。

回應
「松勤玖號」馮姓前主委向本刊說，他絕無涉及不法，帳目也都公開透明，對於匯款上百萬元給室內設計公司一事，是對方當初沒開發票，後來也去補，國稅局查過此事，已經沒有問題了；冷氣費部分都經全體管委會委員驗收也沒有問題，禽鳥網屬高空作業，費用高不高，他不曉得，但同樣經管委會同意。

馮姓前主委還提到，商場部分因加上地下室的面積共1千坪，加上屬於一般事務所用途，與集合住宅的每戶3千元清潔費及5萬元保證金不同，費用自然會比住家還高。至於他提告前主委20多條官司，他則說一言難盡，講不清楚。但有沒有濫訴或浪費社區與司法資源？依舊讓外界留下一堆問號。

不過，對於補稅一事，本刊調查是後來遭人檢舉，業者才被處罰補稅及補開發票，恐另涉及刑事上的逃漏稅及作假帳，仍有違反商業會計法之虞，至於社區採購物品應當保留原廠證明書及發票，相關幹部是否涉及背信侵害住戶權益等不法，有待檢調進一步查明。


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關鍵字：鏡週刊

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