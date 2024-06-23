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房貸平均鑑估值5年激增235萬　桃、高漲幅逾3成

▲▼中信房屋談房市。（圖／業者提供）

全台房屋貸款平均鑑估值達到1355.4萬元，再創歷史新高，比起5年前的1120.3萬元大幅增加了235.1萬元。（圖／業者提供）

記者陳意雯／台北報導

近年來，全台房價節節高升，讓許多購屋民眾面臨更沈重的財務壓力。據財團法人金融聯合徵信中心的資料顯示，截至2024年第一季，全台房屋貸款平均鑑估值達到1355.4萬元，再創歷史新高，比起5年前的1120.3萬元大幅增加了235.1萬元，六都中以高雄市及桃園市漲幅高達3成稱霸。

高雄市以30.1%的漲幅居冠，其平均鑑估值從5年前的886.3萬元，增長至今日的1152.7萬元，而桃園市則以30%的漲幅緊隨其後。中信房屋研展室副理莊思敏指出，隨著房價上揚而薪資增長乏力，普通受薪階級的買房難度不斷升高，以目前的市場情況來看，若以2成自備款、2.18%的房貸利率、30年期本息均攤型房貸計算，購屋民眾每月的房貸支出約為4.1萬元。然而，主計總處的數據顯示，1~4月全體受僱員工的平均經常性薪資僅為4.6萬元，顯示出房貸壓力之沈重。

▲▼中信房屋談房市。（圖／業者提供）

莊思敏指出，高雄市政府積極推動招商引資，吸引眾多國內外知名企業紛紛投資設廠，如台積電、鴻海、艾司摩爾等，經濟的蓬勃發展，也推升區域內的房價水平，特別是鴻海宣布在高雄軟體園區建置先進算力中心的消息，更為房市再添動能。

至於桃園市，莊思敏指出，近年來桃園市政府積極推動多項重大建設和社會福利措施，吸引了大量外來人口遷入，加上青埔高鐵特區、草漯重劃區、A7龜山重劃區、中路重劃區、航空城等重大建設的進展，為桃園的房價走勢增添新亮點，目前桃園精華區中古屋的平均房價已經站穩3字頭，甚至還有多筆新建案的成交單價突破5字頭，日後隨著建設項目的落實和新興重劃區的發展，桃園房價仍可能繼續走揚。

關鍵字：房價高雄市桃園市財務壓力房貸中信房屋鑑估值

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