中台灣營建股后　富宇地產董座續任拼首購產品

▲中台灣營建股股后富宇地產（4907） 今（21）日召開股東會，通過並配發現金股利1.3元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導



中台灣營建股股后富宇地產（4907） 今（21）日召開股東會，會中改選董事，由張世欣續任董座。富宇地產於股東會中同時通過並配發現金股利1.3元。董座張世欣會後接受採訪表示：「未來推案預計持續以低單、低總價的首購型產品為主力。」

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富宇地產（4907）2023年全年營收34億元，年增932.73%，稅後淨利2.64億元，年增2238.99%，每股盈餘（EPS）2.24元，2023年度在「凡爾賽」、「峰景」完工交屋及餘屋銷售收入挹注。

▲續任董座張世欣表示未來推案預計持續以首購型產品為主力。（圖／記者陳筱惠攝）

股東會後張世欣表示：「央行在2023年3月升息後，房貸利率重回2%時代，加上接連而來的央行管制和限貸，為房市帶來考驗。展望下半年國內缺工問題仍然存在，工資上漲加上碳費開徵，導致營建成本將再增加，未來推案預計持續以低單、低總價的首購型產品為主力。」

▲富宇地產近5年營收一覽表。



富宇地產2024年預計完工個案包含新竹縣新豐鄉「明星樂」、彰化和美「世紀美」、南投草屯「中山溱邸」三案，外界推估總銷將超過63億元，再加上三案都已完銷，可望為今年業績再添柴薪。

▲台中大里區「東城段新案」為原當地金柱生鮮超市，也可望在下半年推出。（圖／記者陳筱惠攝）

新推案部分，已推出新竹寶山鄉新案「天湖」，基地位於山湖路上，規劃32~47坪的3~4房景觀度假宅，每坪開價約50~60萬元，外界推估總銷約40億元，除此之外，台中大里區東城段新案也可望在下半年推出。

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