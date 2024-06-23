想將透天厝給長孫繼承！82歲阿嬤遺囑犯下「1錯誤」竟變廢紙

▲立遺囑眉角特別多，一不小心就可能被判定無效。（示意圖／取自免費圖pixabay）

文／CTWANT

現在越來越多人鼓勵儘早預立遺囑，在意識清楚的年歲將屬於自己的遺產交代好，不但是給家人的保障，更讓自身生命不留遺憾，不過立遺囑眉角特別多，一不小心就可能被判定無效。一位82歲阿嬤想要將透天厝指定給長孫與次孫繼承，但律師在遺囑處理上出現瑕疵，老婦本人及見證人用「印章」蓋章而非「親筆簽名」，導致遺囑變廢紙失效。

據《中時新聞網》報導，律師蘇家宏分享案例，表示遺囑製作看起來簡單，但是潛藏著許多危機，代筆遺囑常見的6大問題中，最常見的是立遺囑人沒有「口述」遺囑內容，只用點頭或搖頭，不符合口述要件。

其餘5種常見的問題，包括：一、見證人並沒有全程在場；二、代筆人沒有宣讀、講解遺囑內容；三、遺漏未簽名，無法簽名要蓋指印；四、見證人不符資格，繼承人不能當見證人；五、立遺囑人無指定見證人。

民法第1194條規定，代筆遺囑由遺囑人指定3人以上之見證人，由遺囑人口述遺囑意旨，使見證人中之1人筆記、宣讀、講解，經遺囑人認可後，記明年、月、日及代筆人之姓名，由見證人全體及遺囑人同行簽名，遺囑人不能簽名者，應按指印代之。

蘇家宏提醒，訂立「合法成立」的遺囑是最基本的第一步，除了注意代筆遺囑是否合法「成立」以外，更需要以法律來保護立遺囑人的心願，合法的遺囑只是入門票，重點在於遺囑的內容規劃與執行，是否能夠達成心願。

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