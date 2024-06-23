存200萬頭期款「想買新莊、三重2房」超絕望！網曝新北1地有機會

▲原PO看房看得很絕望。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

近年來房價居高不下，因此買賣房子之前應該要做好評估，一名網友表示，工作很久好不容易存到200萬元頭期款，想在新北新莊、三重找一間25坪，預算1000萬元的兩房大樓，越找越絕望。對此，信義房屋專家直呼「很難」，要往外圍找，淡水也許還有機會，或是看桃園的中古屋。

有網友在PTT發文，「只有我在雙北看房看得很絕望」，辛苦工作多年，終於存下了200萬的頭期款，希望能在新莊或三重買個25坪的兩房大樓，總價大約1000萬元。然而，在看房的過程中，卻發現自己的預算似乎難以找到符合期望的房源，讓他感到無比的挫敗和絕望。

貼文曝光，網友認為現在很難，「一坪40萬是10年前的價格吧」、「上次聽人講，新莊1200萬以下放棄比較快，這還是兩房的情況」、「200萬想買房？只夠一個車位而已」、「出國去玩吧，買房頭款幾百萬，老房還要整修」、「自備400萬只買得到2x坪正三房40年公寓，給您參考」、「200萬頭款連桃園新大樓的兩房都很難買」、「太少，我存到500萬才下手，給你參考」。

也有網友給出意見，「去看淡水阿」、「200萬而已，再往外圍看，不然就看老房」、「老公寓有啊，你看不上而已」、「超過40年的有吧」、「離捷運站跟鬧區遠一點就不會」、「萬里有機會」、「買不起就去外圍 ，只是200萬只能在桃園買舊房子」、「先從30-40年老屋開始」、「1000萬現在只能買淡水喔」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在房價很高，「難度很高，新北很多地方都不好買」，可以改看淡水附近的房子，如果要桃園的話，中古屋也許還有機會，「但是要找一下，要退到很外圍」。