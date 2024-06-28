有200萬能運用「可在雙北買房？」　內行見1關鍵：應該不會太累

▲若有200萬元可用，在雙北能買房？（示意圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果可動用的資金有200萬元，是否能在雙北買房？還是應該再多存一點錢呢？近日有網友發文透露，她和男友現在有200萬元可運用，目前在雙北看預售屋，然而卻越看越挫折。對此，信義房屋專家表示，因為這對情侶的所得其實不算低，如果真的要在雙北買房，負擔1200萬元左右的房子應該是沒問題。

女網友在Dcard上，以「跟男友年薪200萬，先上車還是再緩緩」為標題發文，提到她和男友的年薪都是100萬元，雙方已經工作在雙北工作2、3年，目前有200萬元可以用。兩人今年開始在雙北認真看房，且主要是看預售屋，但是雙方卻越看越對自己沒信心。

原PO無奈，明明他們已經很努力工作、努力存錢，但似乎還是不容易買到自己喜歡的房，大家有什麼建議嗎？他們是否應該再多存幾年？

▲這對情侶想在雙北買房。（示意圖／記者董美琪攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「只能說，永遠沒有滿意的房子，最後都取決於預算，你們頭期款還不太夠」、「老實講，我覺得你們想買很瘋狂」、「買房最忌諱好高騖遠，想要地點好、環境好買中古，想要格局好買郊區，想要環境好、地段好、格局好建議先作夢」、「可以買二手的，有多少錢做多少事，不要眼高手低，不要找太多人討論，找特定某些人討論就是永遠不用買了」。

可動用資金200萬元能買房嗎？信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，以雙北來說，板橋、新店、三重難度比較高，「可能要往第二圈去看」，不過，兩人的所得其實不算低，「1000萬的新青安，30年期、用5年寬限期，應該就是第6年要還4萬3」，以他們的所得來說，付款應該不會太累，如果真的要在雙北買房，負擔1200萬元左右的房子應該是沒問題。