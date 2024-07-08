坤悅開發與住戶同樂　紙風車劇團演出大獲好評

▲坤悅開發專寵住戶，直接找來紙風車劇團，大人小孩同場瘋玩，座無虛席。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

在中台灣深耕超過10年的上櫃建商坤悅開發（5206）專注於自住型住宅的規劃，並實踐好宅理念回饋給住戶，致力於推動社區營造，配合節慶為住戶規劃各種手作課程與活動，今年暑假前夕坤悅開發更邀請到大朋友小朋友都喜愛的紙風車劇團，為住戶演出熱門劇碼「巫頂環遊世界」，揭開暑假序曲。

用心站在住戶角度，坤悅開發秉持著「好宅生活永續家」的理念，不定期舉辦社區住戶限定活動，至目前為止，包含父親節繪畫比賽、聖誕節手作活動、小朋友魔術營、昆蟲營，以及名人系列講座等多場活動，自2023年開始坤悅開發，首次舉辦大型劇場活動，邀請如果兒童劇團演出，受到住戶熱烈迴響，今年更邀到紙風車劇團表演替坤悅的住戶創造驚喜。





▲坤悅開發特邀紙風車劇團上演「巫頂環遊世界」，現場笑聲不斷。（圖／業者提供）

跨出社區這類大型的劇場表演，成為坤悅家族另類齊聚一堂的結合，坤悅開發董事長陳丕岳也跟著住戶一同全程參與，「坤悅君悅文心」住戶李小姐，就帶著自家2位小學兒子前往。

李小姐表示：「真的太好看了！過去紙風車常在戶外展演，但這一次能夠吹著冷氣近距離觀賞，舞台佈置得很精緻聲光效果也超好，去年沒搶到！這次是Line@訊息一出來，立刻手刀搶，真的非常感心！」

▲▼ 坤悅開發除了連續六年榮獲「資深台灣誠信建商」認證，不少住戶長期積極參與並支持坤悅舉辦的大小活動。（圖／業者提供）

「沒有一個小孩子不開心的！」不少住戶長期積極參與並支持坤悅舉辦的大小活動，給予坤悅正向鼓勵與回饋，這些回饋更加強坤悅開發下一個10年品牌力度；坤悅開發除了傳達對建築品質的堅持，永續的客戶服務也深耕住戶口碑之中。

坤悅開發董事長陳丕岳表示，坤悅開發連續六年榮獲「資深台灣誠信建商」認證，未來除專注於工法技術的提升精進外，坤悅也將持續著重社區經營與售後服務層面，凝聚社區鄰里情感與家族品牌認同，共同向優質住宅品牌邁進。