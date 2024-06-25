【廣編】藝術藏於自然　楊柏林與「震大懷真」的浪漫奇藝

【廣編特輯】

圖、文／震大建設提供

在國際藝術文化領域，沒有人不知道楊柏林；不過只有在少數豪宅案裡，才得以窺探他的藝術真跡。震大建設今年適逢四十週年，大直劍南山站抬頭仰望，即是這件綠奢豪邸鉅作「震大懷真」，為了回應頂級客層的品味及目光，震大建設為社區藝廊一次收藏楊柏林四件作品。

「震大懷真」典藏的楊柏林作品分別是三件不銹鋼「元神」、「浪漫的移動」「跟緊一點」及一件銅雕「各位早安」，流線生動造型、如花瓣般盛放、就像大自然森態蘊蓄的豐沛生命力，瞬間凝凍語言，在綠意環抱的藝廊空間裡和每一位佇足的主人對話。

震大建設葉佳宗副總表示，一幢好建築就和完成一件藝術品一樣，也需要如藝術家的精巧思維，具有從材質、方位、設計、的全方位美感統合能力，好建築作品就是一件雕塑藝術品。前後花了十年時間整合土地，「震大懷真」從大地工程、耐震基盤、到融入九大健康指標的設計，同時取得綠建築、智慧建築、耐震建築認證、國際健康指標Fitwell⋯⋯無一細節不做到盡善盡美。

為了不辜負這塊千坪美地「震大懷真」堅持走實住好住的中大坪數定位，落成一刻，已吸引許多頂尖客層的注目，在資金潮回流，AI重新定位台灣的當下，許多企業主需要的正是城市裡的療癒系綠奢豪宅，「震大懷真」無疑領先示範了全球國際豪邸的築綠浪潮。

震大懷真THE GENUINE ONE｜95．120坪

基地位置｜大直•劍南路601號 (劍南路站1號出口)

典藏專線｜02-2533-2288