【廣編】雙鐵高科技聚落　運校重劃區躍升南港2.0

▲台北捷運板南線頂埔站發展模式與南港相似，當中運校重劃區備受注目，將在近期開案的「新濠岳」據透露預約看屋人氣超旺。

圖、文／新濠岳提供

南港近20年蛻變徹底擺脫過往「黑鄉」之名，也帶動房市，現今新案都已穩站三位數，成功的區域轉型經驗，讓各界開始尋覓下一個點土成金的重劃區究竟在哪？綜觀大台北捷運系統，同為捷運板南線一員的頂埔，早期也為工業都市且近年力求產業轉型，一掃過去傳產工廠林立的刻板印象，日後將引入超過3萬人次高素質就業精英，串聯三峽、鶯歌及桃園八德的三鶯線也交會於頂埔站，為周邊房市點燃旺盛買氣。近年大台北捷運路網日趨完整，捷運宅已是基本款，雙捷共構才是未來置產的績優股。

當中，位在鴻海總部後方的運校重劃區，近兩年以猛烈的勢頭竄起，這片占地不大的自辦重劃區，緊鄰鴻海總部所在的頂埔科技園區，與目前中工、國泰等重大投資案齊發的土城產業園區僅隔一條中央路，並握有板南線、三鶯線雙鐵共構的頂埔站，另可迅速銜接土城交流道，加上全區純住宅規劃，大為吸引科技新貴目光，包括新濠、新潤、力璞、合康等一線建商先後購地推案，銷售成績也紛紛開出亮麗紅盤。

目前備受期待的新案莫過於近期會開賣的「新濠岳」，該案基地規模為區內之最，占地近2500坪且四面臨路，同時闢設近千坪的泳池花園，住宅單位則鎖定周邊科技聚落需求，規劃12～29坪的1～3房輕總價產品，並給予高效格局與頂規建材，景觀戶更可享大暖尖山森林保育區永久綠意，尚在籌備階段便引發熱議，預約看屋據透露已破千組，注目度堪稱區域首見，屆時開案可望為當地房市點燃另一波買氣高峰。