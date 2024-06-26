太多人買到地雷社區！保全妹不忍了　曝「1處藏細節」必看

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在有不少年輕人傾向買社區大樓，有一名日班保全妹子分享，如果想買社區大樓，看房時可以多看看社區公佈欄，如果膽大一點，還能請房仲問問看能不能看社區資金，甚至向保全探探口風，「看不下去太多新住戶買到地雷社區，忍不住打了這篇文，希望能讓大家避雷。」

一名保全妹子在Dcard發文「想買社區大樓的一定要看！」想給偏向買社區大樓、有物業管理的買房族建議，首先是看房時可以多看看社區公佈欄，「尤其是財報、社區會議議題，可以知道社區需要修繕的問題，跟社區資金運用。」

如果膽子大的話，還能請仲介幫忙問櫃台，能不能看社區資金。若是遇到的保全願意八卦，那就探探對方口風，「例如最近社區需要修繕的問題，怕吵的能問小孩多不多。」

會這麼說，是因為她遇過太多新住戶住進來，才發現社區「這裡壞那裡壞」的情況，「社區沒錢，經理不積極處理，沒辦法解決放著爛，最後就是房子同一間，住戶一批一批換」，她實在看不下去新住戶買到地雷社區，所以才分享避雷訣竅，「希望大家都能買到好房子，錢錢不白花。」

貼文吸引網友熱論，「遇到老人保全要記得帶菸，抽幾根什麼都講出來了」、「打支菸、帶杯飲料，直接看清楚社區全貌」、「這很實用…遇到擺爛的管委會真的很衰」、「有些社區佈告欄會貼財報也能看到，之前有去一個10幾年中古屋看房，看到他們只有兩百萬存款，真的超少…我們社區都存八百萬了欸！」

還有人分享，「現任管委會路過，真的要看管委會要不要認真處理～因為所處的大樓，之前的主委錢都亂花，導致現在在有限的財源做修繕維護。有時候也要看一下四周環境及設施，消防及電梯都是重點！」