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台電新節電措施！用電高峰「遠端關冷氣或變送風」省1度回饋10元

冷氣。

▲冷氣示意圖。（圖／達志／示意圖）

文／中央社

節電是達成淨零重要拼圖，台電將在7月到11月推出住商節電試辦計畫，對象為家中有智慧家電、充電樁等設備的民眾，結合智慧電表，若能在電力系統有需要時，配合將冷氣切換為送風或關機，可獲得每度10元節電回饋金，限量2萬台。

節電回饋金計算方式為，只要報名試辦計畫，每月固定電費扣減48元，加上當月節電量每度10元，舉例來說，某用戶報名3台冷氣，當月通知執行4次，4次累積節電量4度，可獲得88元節電回饋金。

台電強調，這項計畫完全由民眾自由決定是否參與，節能是最有效率的能源，需量管理是世界節能趨勢，也是國際電業行之有年的普遍作法。

台電今天發布新聞稿表示，隨智慧電表逐步布建、智慧家電與智慧能源管理系統興起，各國紛紛推出能夠讓家戶參與節電的方案，如美國南加州愛迪生電力與日本中部電力皆有推出類似的智慧能源方案。

台電參考國際經驗，與工研院攜手推出為期5個月的住商自動需量反應試辦方案，透過調整家電使用習慣移轉用電至離峰時段，台電則提供電費扣減優惠。

台電說明，本試辦方案是結合第三方資訊服務商（如需量反應服務商或智慧家電設備商），在電力系統有需要時，由遠端自動將用戶使用中的智慧冷氣切換為送風模式或關機，或將智慧除濕機關機等方式，以達到節電目的。

具體執行期間是113年7到11月，每日下午2時至10時，視電力系統需要進行，且每次1小時，每日以2次為限，每月則執行4至16次。台電內部估算2萬台冷氣，每小時最多可省8000度，試辦5個月期間可省64萬度電，所需經費約2100多萬元。

台電表示，當日執行前15分鐘，台電將透過第三方資訊服務商調整用戶的家電設備狀態，控制期間用戶仍可隨時切換回正常使用模式，同時台電會依據用戶實際配合節電量給予電費扣減（節電回饋金），在次期電費帳單呈現。

關鍵字：台電節電智慧家電回饋金能源

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