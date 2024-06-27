買大阪透天厝「有庭院、車位」只要300萬！他讚：這才是居住正義

▲台灣人在日本買房不需要簽證。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

日圓持續狂貶除了掀起遊日風潮，在日本買房也成為話題，粉專「小湯Tommyの日本生活」透露，花費台幣300萬元，在日本買了透天厝（一戶建），有庭院、室內車庫，且距離車站走路只要9分鐘，很滿意這間房子，貼文曝光，羨煞許多網友，「這才是夢想中的生活啊」、「台灣房價在貴幾點的」。

粉專「小湯Tommyの日本生活」發文，分享在日本大阪買房的經驗，當初到日本的時候，就決定要買一間房，也為此做了很多功課，台灣人在日本買房子不用任何簽證，最後買了一間一戶建房子，台幣300多萬元，有庭院可以烤肉、有一個室內車庫，「我想要離囂不離城的那種日本鄉下房子，隨時偶爾想去市區逛街搭個JR也很方便的一戶建」。

他認為，「這才是我覺得的居住正義，如果買一間房子，不再是一輩子的重擔，你才有多餘的心力，享受更快樂的生活，才有多的錢創業、旅行」，台灣房地產確實是很好的投資物件，但他擔心30年後人口死亡交叉，「無法脫手」。

他指出，外國人申請房貸條件確實比當地日本人嚴格，但不需要靠關係，「不過，台幣600萬以下的房子都必須現金購買，無法貸款」，日本二級城市跟鄉下的房子，很多總價300萬、400萬元的就很漂亮，但是因為金額沒有超過600萬元，所以外國人無法貸款。

貼文曝光，網友心動，「好漂亮的房子，真棒」、「不能同意你更多，沖繩移住中，新房上個月交屋，我買借地權」、「這才是我們理想中想要的生活呀，讓工作與生活取得平衡不就是人生最大的意義嗎」、「哇，夢想中的房子跟房價，好想去喔」、「加油…之後我退休後也要移民日本了」、「之前去岡山看了好多一戶建，真的都好讚，岡山的生活環境也很棒，天氣也很剛好」。