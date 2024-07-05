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小心神隊友變豬隊友　新青安7大誤區一次看

新青安政策多了新規定，像是每人只能使用一次、簽署自住切結書等規定。

▲新青安政策多了新規定，像是每人只能使用一次、簽署自住切結書等規定。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新青安政策不是架高房價的最大主因，卻是一大關鍵因素；今年台股創高，市場游資開始流入房地產，加上新青安政策讓貸款變得更容易，種種因素都讓房市交易量暴增，今年前4月全台建物買賣移轉棟數逾11萬棟，是近13年來次高，僅次於2022年。因此，行政院祭出新規定，每人限貸一生一次、簽署自助切結書和加強稽核等，以降低市場投機行為。

「新青安政策讓我動了想買房的念頭，身邊朋友開始談論房市話題，有種不快點上車就來不及的壓迫感。」30歲上班族蘇小姐說，雖然自備款還不夠買到理想的家，一到假日仍會積極去案場看房，她說有次去桃園看預售屋，單坪約40萬，「過了一週再去看，喜歡的戶別被買走了，單價還硬是漲了3萬元。」讓她直呼太可怕。

「原以為新青安是買房神隊友，沒想到快變豬隊友。」33歲的陳先生也說，原本想善用新青安，卻因為房價在短期內飆高，準備的自備款要拉得更高，距離買房似乎又更遠了。

新青安貸款去年8月1日上路，預計實施至2026年7月31日止，最高貸款額度為新台幣1千萬元、貸款年限延長至40年，寬限期延長至5年。不過，行政院在27日通過修正新青安貸款原則，目的是減少市場投機行為。

最新通過的「新青安貸款查核管控及優化措施」有4大方向，包括落實「貸前查核」、貸後稽查避免人頭戶氾濫、申貸戶需簽署自住切結書，最後是新增限貸一次，借款人貸款時須符合本人、配偶、未成年子女名下無房產且夫妻每人限制一次。

其中，貸款人限貸一次且須簽署自住切結書，要是違反會立即終止利息補貼，並追回補貼利息，以政府補貼3年的利息計算，最多需返還13萬元。專家就提醒，想搭上新青安的優惠列車，要注意7大事項避免踩雷。

1、寬限期蜜月結束，月付本息飆升2.17倍

新青安政策是把兩面刃，雖然成功刺激交易量，讓買房門檻「稍微降低一點」；不過，若是靠著新青安勉強進場，最大風險是寬限期過後本金攤還倍增。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德以總價1,250萬元房屋計算，新青安在寬限期內本息月付金額14,729元，5年寬限期一到，月本息暴增為31,983元，飆升2.17倍。

2、寬限期越長，總利息越多

新青安對有能力的年輕首購族來說有幫助，但仍要考量許多風險。目前房價基期高，緩衝期一過，本金攤還帶來的沉重負擔，很容易讓人成為屋奴。而整體利息比較，寬限期拉的越長，總利息金額也越多。

3、補貼掰了，利率瞬間跳升

新青安為3年期限的補貼方案，到了2026年7月31日後就得要有心理準備，房貸利率有可能回升至市場水準，加上全球總經影響，升息的風險也得考慮進去，即便還有補貼，但政策調整即上路，財務安全帶還是得繫好。

4、年齡越大，寬限期好康越少

除了利率、寬限期，年限也不是人人都能拿到40年，「35歲以上不太有機會拿到40年限條件。」銀行主管表示，名下無房者被認定為首購，但實際上，還是會依照年齡給予貸款年限，不是無房首購都能把年限用到滿。

5、留心預售屋完工交屋，新青安補貼是否仍在

銀行主管也提醒，預售屋對於年輕首購族來說門檻低，可以拉長頭期款繳款時間，但市場缺工缺料，恐有延期交屋風險，「現在能過關，不代表未來會過關，有的預售屋一繳就是2、3年，若衝著新青安進場，恐會有變數。」銀行主管指出，還是要視交屋當下政策而定，想買房的民眾自備款最好要準備到2成以上，降低未來不確定性風險。

6、需簽署自住切結書，否則返還補貼利息

最新規定是，貸款需簽署自住切結書，要是無自住事實，立即停止補貼並返還補貼利息，也會落實貸後管理和稽查，透過建物謄本查核、不動產購價回查等，避免出現人頭戶的投機行為。

7、每人限貸一次

貸款人須符合本人、配偶、未成年子女名下無房產條件，像是民眾若因工作需賣房或換房，也不得再次使用新青安，只能以其他首購方式替代。


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