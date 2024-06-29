怕電費爆了！睡前「冷氣定時3小時」　台電曝省電祕訣：加速降溫

▲媽媽只讓原PO吹3小時的冷氣。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

現在天氣一天比一天熱，很多人晚上若不開冷氣，就無法睡個好覺。近日就有網友發文透露，現在已經熱到快融化，無奈家中明明已經換了變頻冷氣，但媽媽晚上卻只讓她吹3個小時。貼文曝光後，引發底下網友討論。

女網友在Dcard上，以「炎熱天氣還有人晚上只開三小時冷氣嗎」為標題發文，提到近期雖然天氣炎熱，但她的媽媽開冷氣仍會定時，晚上只讓她開3小時的冷氣。

原PO透露，為了享受冷氣的涼爽也節省電費，她前陣子說服母親換變頻冷氣，並出了一半的換冷氣的費用。雖然她沒看過該冷氣的品牌，但畢竟也是國家認證的「一級變頻」，所以她不相信電費還是很貴，到底為何媽媽依然不讓她吹冷氣？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「換冷氣還不使用那幹嘛多花這筆錢，當裝飾品嗎」、「3小時會熱醒吧？這樣睡眠品質很差耶」、「我冷氣從4月沒關過」、「冷氣除了真的很冷的冬天以外，基本上沒有在關的」。也有網友表示，「我房間沒冷氣，這樣有安慰到你嗎」、「我也開3、4小時，嘉義，但我覺得還行欸」、「我都睡前定時1小時」。

針對省電部分，粉專「台電電力粉絲團」過去曾指出，若想吹冷氣又想省電，可以參考以下5點：

1.溫度設定在26度至28度+開電風扇，幫助室內空氣循環加速降溫。



2.冷氣溫度每調高1度就能省空調電力6%。



3.洗濾網，若有灰塵會降低冷房效果。



4.關窗、關門，避免冷氣外流。



5.長時間吹冷氣可改用變頻且能源效率一級冷氣。

除了電風扇，台電也曾提到，吹冷氣可搭配循環扇，幫助室內空氣對流，「提高冷房效果來省電！」雖然循環扇與電風扇很相似，但扇葉、設計仍有不同，循環扇可以集中風力，吹出螺旋柱狀的強力風，帶動室內空氣，增加空氣循環，「是冷氣的最佳隊友」。

台電也指出，循環扇可放於冷氣出風口下方，也就是與冷氣同側；或者放在房間內最長的對角處，並呈仰角擺放，讓循環扇的風朝向室內中央吹。吹冷氣搭配循環扇不但可以加速室內降溫，還能減少冷氣耗能，「冷氣設定26到28度搭配電扇或循環扇就挺涼爽 」。