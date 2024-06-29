以前睡到早上「現在都被熱醒」　過來人靠1神物：冷到關冷氣

▲原PO睡覺前會關冷氣，現在容易被熱醒。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

日前有網友討論，以前阿公阿嬤沒冷氣「怎麼忍得住？」且只靠電扇就能度過夏天。一名網友直言，以前睡覺關掉冷氣，餘溫能涼到早上起床，殊不知最近清晨就被熱醒，讓他崩潰求問「半夜天氣不是都會變冷嗎？」就有網友曝1降溫神物，會冷到關冷氣。

一名男網友在Dcard以「以後的地球會有多熱？」為標題發文，他以前會先開冷氣，等睡覺前再關掉，這種吹法已經很多年了，昨天也按照這模式，豈料清晨5點被熱醒。

對於現在天氣越來越熱，讓原PO不禁拋問，「以往不是半夜會變涼嗎？半夜天氣不是都會變冷嗎？還是巧合？」

底下網友熱議，「學者說，2060年就沒有冬天，我只能說，越來越熱是事實，以後沒有冬天也是事實，更怕缺電缺水」、「現在半夜不開冷氣，室溫居然是32度」、「我媽說她小時候冬天早上出門上課的時候，路面是會結霜的，她小時候夏天大概25-32度，根本不用吹冷氣，睡草蓆就可以了」、「以前辦公室或是教室還會規定『28度以上才能開』」、「熱島效應也是原因之一吧，大家拚命開冷氣製造熱能，加上樓越蓋越高，難散熱。晚上本應該開始降溫但熱氣排不出去，惡性循環，我是室溫30度以上開28度定時3小時，如果熱醒或流汗就起床時沖個冷水澡這樣」、「幾次半夜冷氣定時關掉被熱醒以後，我都開整夜了」。

有網友分享一款降溫神物，「我住新北，最近兩周才開始洗好澡開冷氣，然後睡前關掉，只開電扇睡覺，可能我不怕熱， 有時候想說好像有點熱，定時個3-4小時好了，結果上床躺著涼蓆吹著電扇，好冷...關掉冷氣！不得不說麻將式竹涼蓆是個好東西，真的涼快」。