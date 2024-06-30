出門都半小時↑　她隨手「關掉冷氣」被唸更耗電！台電曝關鍵

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有事要出門一段時間，不少人習慣隨手關掉家中電器省電。就有網友表示，認識一位在做網拍的女生，平時在家工作，但也常常帶著電腦跑到樓下抽菸、處理事情，離開時會隨手關冷氣，因為女方認為這樣比較省電，話題引發議論。

有網友在PTT提到，做網拍的那名女生幾乎都在家裡工作，但也會帶著小電腦到樓下處理事情，像是聯絡買家、寫文案、弄業配等等，下樓前則會把冷氣關掉。但室友得知後，就覺得這樣不會比較省電，令網拍妹不太能接受，「我下去抽菸、打電腦都嘛半小時起跳，回來也沒馬上開，怎麼反而更耗電？」

貼文引發討論，「離開開28～29度，這樣省電了吧？回來再開回26～24度，兩個都接受了吧」、「人不在場電器一律關掉？冰箱表示無辜」、「認真地說，冷氣重開啟動電流會比較大，但並不會大到多耗掉好幾度電」、「可能出去臨時就不回來了啊！想抽完菸出門，還要回來關冷氣，麻煩死了。」

事實上，日本節目做過實測，以變頻冷氣來說，重開冷氣不如持續開著相較省電。專家解釋，冷氣開啟的時候最耗電，不過，若開要短暫出門1至2小時內，冷氣不需要關機。

此外，台電粉專「台電電力粉絲團」也曾說明，每開一次冷氣，壓縮機運轉耗電量就是1.3度，如果開關間隔時間不長，建議中途可以改為送風模式或調高溫度，開開關關反而耗能。另外溫度設在26至28度並搭配電扇使用，更能達到省電效果。