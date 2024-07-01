廁所衛生紙「竄入肥大蟑螂」！他霸氣1招KO...全網大讚神人

▲衛生紙遭到一隻大蟑螂入侵，腳上刺毛清晰可見。（圖／擷取自Facebook／爆料公社）

圖文／CTWANT

台灣進入夏季氣候，討人厭的蚊蟲也紛紛出沒侵擾，除了餐廳屢爆蟑螂危機外，不少民眾在家中也飽受蟑螂所苦。一名男網友就崩潰發文，表示他近日上廁所時，赫然驚見衛生紙裡竄入一隻大蟑螂，他下意識「秒做1舉動」引起網友大讚神人。

一名男網友近日在臉書社團曬出一張巨蟑照片，發文直呼「我整包都不要了」。只見廁所內剩下半包的衛生紙遭到一隻肥大蟑螂入侵，棕色腹部、腳上刺毛清晰可見，蟑螂長鬚還直接冒出包裝袋外，畫面令人相當不適。

原PO當下顧不得衛生紙還沒用完，立馬將整包衛生紙丟入塑膠袋中，接著緊緊綁死扔進垃圾桶，1招解決家中蟲害。

▲原PO當機立斷，馬上將整包衛生紙丟入塑膠袋中，接著綁死扔進垃圾桶。（圖／擷取自Facebook／爆料公社）

貼文曝光後，引起網友留言熱議，「這怎麼敢拿起來打包！要我早就跑了」、「你竟然還能把衛生紙放進去塑膠袋，神人」、「哇……都不怕裝塑膠袋過程中跑出來喔！勇者」、「太厲害了吧，把衛生紙裝到塑膠袋也是需要有勇氣的」、「這手速值得Respect」、「正確的處理方式」、「大局為重，一點點犧牲不算什麼。」

不過也有網友崩潰提醒，「要弄死再丟啊啊啊啊啊啊啊，他會跑出來的啊啊啊啊啊啊啊啊」、「沒打死牠還是會咬破袋子出來的！」「怎麼不倒肥皂水下去滅了它呢？萬一塑膠袋破了之後又跑回來找你。」

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