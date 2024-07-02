達麗每坪97萬出手　5.7億加碼台中14期洲際段

記者陳筱惠／台中報導

台中房市熱區14期重劃區，再傳出上市櫃公司加碼獵地，達麗建設（6177）公告砸下逾5.71億元拿下14期洲際段582.8坪土地，拆算單價高達97萬元，麗建設公關法務室副總經理廖政雄表示，看俏台中房市，不過此塊基地尚未有初步規劃。

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▲達麗建設以逾5.71億元拿下14期洲際段582.8坪土地，資料照。（圖／記者陳筱惠攝）

據公告顯示，達麗建設以逾5.71億元拿下14期洲際段582.8坪土地，惟未公布地號，實際詢問麗建設公關法務室副總經理廖政雄，他表示：「台中房市長期看俏，此次購入的土地將作為台中佈局的儲備土地，目前達麗在售案有烏日區預售新案『新高鐵』，第4季將進場『台灣大道案』」

▲目前達麗在售案有烏日區預售新案「新高鐵」，另外第4季將進場「台灣大道案」。（圖／記者陳筱惠攝）

據了解，「台灣大道案」位於西屯區台灣大道二段與何厝街口，基地位置相當精華，廖政雄說：「目前該案建照已取得，將會推出小坪數2房產品，總銷約40億元。」

而達麗進補14期土地，台中土開人員表示，該區段是位於洲際段商業區商五土地，高容積且土地方正，不過推測應需要再整合鄰地後再作打算，另外，從單價來說屬於行情範圍，同一條路上，遠雄建設在3月標售時，取得榮德段88地號，土地面積641坪，總價6.41億餘元，換算每坪單價100萬元整，現在上市櫃建商齊聚同一條路上，也是台中少見的奇景。

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