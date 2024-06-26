浴廁裝修眉角多　設計師：消費者最在意這3點





▲浴廁是大多人家中最小的空間，但也是專屬的私密小空間。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

浴廁是大多數人家中最小的空間，但也是專屬的私密空間。最新一集《地產詹哥老實說》邀請大作聯合室內裝修設計執行總監洪子婷，分享客戶對浴廁裝修最在意的3個小細節，其中包括清潔、收納、各種建材的材質。

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洪子婷表示，大部分客戶會將實用性視為浴廁裝修最重要的一部分，像是現在小宅當道，收納空間就顯得格外重要，而若想讓浴廁空間有放大的效果，可盡量選擇淺色地磚，以及安裝整面的鏡櫃。

好清潔也是一大重點，洪子婷舉例，畢竟浴廁是個相對潮濕的場域，有些客戶會覺得檯上盆在收尾的部分，使用到較多矽立康，長久下來容易發霉等等，因此建議可使用一體成型的洗臉盆，成本並不會高出太多。

▲洪子婷表示，有些客戶會覺得檯上盆在收尾的部分，使用到較多矽立康，長久下來容易發霉。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

至於馬桶方面，洪子婷表示，後疫情時代來臨，大家的衛生意識抬頭，希望先把馬桶蓋蓋上再沖水，而這也讓自動感應開關蓋的馬桶越來越受到歡迎。

消費者除了在意馬桶的空能性，也會關注其舒適度、甚至是材質。洪子婷說，Panasonic的「A La Uno」馬桶具備有機玻璃材質，耐刮且不易留下痕跡，此外還具有漩渦式、雙效泡沫洗淨功能，對於日常清潔相當有幫助。

▲Panasonic的「A La Uno」馬桶具備有機玻璃材質，耐刮且不易留下痕跡。（圖／翻攝自Panasonic官網）

洪子婷補充，浴廁裝修不能只顧著漂亮，要有更長遠的考量，像是有些客戶基於防水清潔考量，會希望面盆不落地，而馬桶不建議懸空是因為後面有水箱，若崁入牆壁裡會增加後續的維修成本。

洪子婷說，新屋浴廁相對單純，建商幾乎都會配置好，端看消費者是否決定要升級配備，而中古屋就要特別留意，尤其是防水有沒有做好，磁磚有沒有貼好。