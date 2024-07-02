15坪↓小宅別碰？房產專家曝「套房成交表現」：是全國性現象

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張雅雲攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

房價高漲，即使是小宅單價也不便宜。房產專家何世昌就在粉專發文「15坪以下的房子，真的碰不得嗎？」他指出，人們普遍認為小坪數的房子貸款困難，且未來轉手的可能性較低。然而，實際情況卻是，民眾對套房的需求日益增加，套房在整體房市成交量中的比例也有顯著提升。

「何世昌的房產知識Buffet+」近日指出，可能很多人會有個既定印象「儘量別買15坪以下的房型（大多規劃套房、一房，為了敘述方便，以下統稱為套房）」，原因包括銀行不願承作貸款、放貸貸款成數低、接手的人可能較少等等。

但他就表示，國人購買套房的需求反而是與日俱增，「套房占整體房市成交量的比例大幅提高。」根據內政部的數據，2013年第四季，全國套房成交比例僅約8.95%，但到了去年同期，這一比例已經上升至15.30%，這意味著近十年來，套房市場的需求和成交比重都有全國性的提升，增加了6.35個百分點。

其中，台北市的套房成交比例位居全台六都之首，高達約25.44%，比十年前的15.03%增加了超過十個百分點。這也意味著，套房已經成為台北市交易的主流房型，成交比例高達四分之一。另外，台中市的套房成交比例也驚人地攀升至18.99%，僅次於台北市，而台北市的鄰居新北市，其套房交易占比約17.17%，比台中市少了1.82個百分點。

何世昌表示，2013年時，全國只有台北市和台中市的套房成交比例超過一成以上，但現在，無論是全國平均，還是六都的套房成交比重，都已經突破一成以上。因此，他認為在主要都會區買套房，並不需要擔心沒有人接手。但如果想要更容易轉手、增加租金收益或增值空間，良好的社區管理品質是必不可少的。