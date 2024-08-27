房租含車位「一次漲5000元」他傻了！網一看租金：真的不如買房

▲原PO需要車位。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

對有些人來說，若房租太高，倒不如買房背房貸。近日有網友發文透露，他目前在三峽租屋，每月租金含車位2萬元，不過房東前陣子卻告訴他，年底起要漲價到2萬5000元，因此他就猶豫是不是要直接買房？貼文曝光後，掀起網友討論。

男網友在Dcard上，「房東又漲租，該買房嗎」為標題發文，提到他目前在三峽租屋，每天開車到台北上班。他透露自己租的是大兩房，租金含車位2萬元，不過房東有意調漲，預計年底開始調成2萬5000元。

房東稱過去是便宜出租、免費給車位，所以房租其實維持2萬元沒有變，多的5000元只是車位的費用。但原PO認為，一次漲5000元實在太多，只是因為他有車子，必須租車位，所以近來就猶豫是不是該買房。原PO透露，他的月薪6萬元，每月應該可以負擔3、4萬元的房貸，他現在買房還來得及嗎？推薦買在哪？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「租不如買，租房這金額真的不如直接買房」、「頭期有存到就可以衝了！最近這市場真的是瘋到看不懂」、「直接買啊，寬限期比你租金還要低，要頭期就對了」、「我也是因為房東漲房租，直接怒買一間」。但也有網友認為，「就是房價變高，租金才跟著漲，買房很難吧」、「其實我覺得換個房東就好，搬家有搬家的好處。房子不用急慢慢看，隨便買要是有瑕疵更痛苦」。