富裔公主變房仲！　連虧5年有望轉盈

▲富裔董座祝文定(圖)和哥哥愛山林董座祝文宇，今年股東會上皆提到看好科技業為台灣帶來的經濟影響，以「看不到頂」和「至少10年光景」來形容。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

富裔(6264)上個月25日股東會後，董事長祝文定接受CTWANT記者採訪時，他語出驚人地說，台積電帶動的AI產業鏈衍伸出的購屋需求，「最少能讓房市有10年光景！」祝文定透露，今年將出售一批投資型不動產，有望結束連5年虧損，另著手規劃新北市烏來占地37公頃的大片森林，盼打造成渡假園區和森林銀行。

富裔前身為「德士通科技公司」成立於1997年，主要從事電腦語音及網路通訊之軟硬體研發與製造；2010年，國礎建設入主德士通，轉型為以營建為主的公司， 2012年5月起，在交易所的產業類別將「通信網路業」更改為「建材營造業」。

目前富裔營業項目以投資興建並出售房地、承攬公共工程等，2023年營收2.13億元，年減72%，稅後淨利負1.78億元，較前一年度的淨損2.56億元，反而大幅減少。對於這張成績單，首次上場的祝文定長子、富裔發言人祝泓真解釋，因為「大安corner」已於2022年第四季認列收入，子公司富永營造公共工程施工也於2023年進入收尾階段，全年營收較同期減少，由於去年無建案認列收入和成本，但出售投資性不動產迪化街房地，故損失較去年減少。

▲新店「富裔河」為富裔的代表作之一，個案規畫百坪豪宅，訴求大面窗河岸景觀以及休閒公設，外觀吸睛，為區域地標建築。

這也是自2019年以來，富裔連5年虧損。不過就在今年有望翻紅，祝文定說，「今年第二季賣了1戶『富裔河』及台北馬偕醫院車塔一座，加總總價破億，另外也計畫在下半年出售一批位於北市東區的租金收益資產，今年有望虧轉盈。」

近年富裔也積極跨出雙北，在各大都會區展開獵地，被問到房市熱況，祝文定語出驚人認為最少會有10年光景，見記者相當驚訝，他反問，「你認為台積電帶動的AI產業鏈會垮嗎？北中南耶！」事實上，他私人在3年前在台南買了一塊地，但土地短時間內翻了3倍，違約金只有1倍，讓地主寧可違約不賣，目前該案官司還在進行中。

「台積電技術全球10年內趕不上，工作帶動的居住需求就是這麼大，是真的、是健康的。」祝文定說，這次跟30年前新台幣從40元升到25元不一樣，若是單純熱錢，3年就走，但這次是整個產業鏈的落實，「全世界前幾大、世界級都在台灣設廠，這什麼跟什麼，我本來還看有20年光景。」兄弟同心，恰巧28日愛山林(2540)的股東會，哥哥祝文宇也提到，「房價看不到頂！」「科技業最少再5年10年跑不掉！」

▲富裔子公司快意管理顧問公司經營的泡泡飯店，位於北市東區，交通便利，也是間寵物友善旅館。

對於未來計畫，祝文定透露，在雙北預計開發自辦重劃區，細節尚無法透露；另外在新北市烏來有一片37公頃的森林，會整理成渡假園區和森林銀行。「現在最夯的就是碳權、永續、ESG等話題，我們成立森林銀行，將有價值的樹整理後賣給關係企業，同時也重新種樹來固碳。」

他透露，那塊地有4萬棵日據時代的紅茶樹，過去進貢日本天皇，且都是百年以上的老樹，然而老樹生長過密，樹木間嚴重競爭光線，使得林下植物難以生長，也容易引起火災，因此利用疏伐技術，將部分老樹整理移植出來，原地會再種植如山葵、金線蓮等有價值作物。

除了作為森林銀行，可賣碳權、固碳，又符合ESG外，一旁的古蹟也將進行整修，未來將以渡假園區和大家見面。祝泓真補充說明，該地最近在整理中，等待碳權交易子法出來後，對於整體營運會較具體知道如何運作，預計第四季計畫出來。

▲富裔深耕雙北都更危老市場，並與國礎機構成立危老都更品牌「老厝新里」，目前掌握10多處危老都更基地整合中。

目前富裔營建事業主要有3案興建銷售中，台北市信義區「松裔」已經於上半年動工，採先建後售；大同區「國王雙子星」去年第二季預售起，全案已銷近7成，預計第三季動工；內湖山莊海砂都更案已完成100%簽約，預計第四季取得都更核定，採邊建邊售，拿到建照即動工。另外，富裔在雙北也已掌握10多處危老都更基地整合中。

在子公司方面，富永營造桃園八德青年活動中心、楊梅跆拳道體育館2案已進入完工結算階段，北市北投區溫泉度假宅「神隱村」預計2024年第四季完工，同時子公司快意管理顧問公司將承接代銷業務。

祝文定表示，快意管理顧問公司不只經營泡泡飯店，也做代銷、建材、裝修一條龍；富永營造可以做包工、公共工程，接下來有外勞30~40人要進來，「子公司接下來都會獲利！」

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