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砸百萬打造貓樂園！天空步道＋閣樓「牠們超愛」　每天回家好幸福

▲砸百萬打造貓樂園！天空步道＋閣樓「牠們超愛」　每天回家好幸福（圖／網友Joyce提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲屋主一家都愛貓，特別用貓咪的視角去裝潢設計。（圖／網友Joyce提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

記者林韋辰／採訪報導

為了創造一個適合人與貓共同居住的舒適環境，住在苗栗的網友Joyce與先生決定對他們的公寓進行全面改造。原來Joyce先生在單身時就買下這間公寓，當初也沒想到自己有一天會養貓，直到開始養了橘貓恰恰、豹貓捲捲後，他意識到家裡的空間無法滿足活潑好動的豹貓需求，於是萌生了重新規劃居家空間的想法。

▲砸百萬打造貓樂園！天空步道＋閣樓「牠們超愛」　每天回家好幸福（圖／網友Joyce提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲裝潢好後，橘貓恰恰跟豹貓捲捲都很喜歡，馬上跑上去玩耍。

先生知道老婆Joyce愛下廚，以及想到要讓好動的捲捲有更舒適的空間，於是將整間公寓打掉重練。Joyce表示，為了讓空間符合人貓共同的生活，特別找上同為貓奴的設計師友人。「她自身也有養兩隻愛貓，所以完全可以理解我們的出發點，所以花了很多時間討論理解兩貓的個性跟喜好，果然成功幫我們改造出貓咪樂園！」

▲砸百萬打造貓樂園！天空步道＋閣樓「牠們超愛」　每天回家好幸福（圖／網友Joyce提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲打造人類與貓咪合適的環境。

這個新貓咪樂園讓Joyce的貓咪們相當喜歡，因為不僅有空中步道和空中閣樓，還完全符合貓咪喜歡高處、跑酷和躲藏的習性。同時屋內也增加「垂直空間」，讓毛小孩方便玩耍。

Joyce回想第一天回到新家時，貓咪們很快就適應了新的環境，「牠們很快就怡然自得的在半空中走台步！就連怕生的橘貓恰恰，更是常常在訪客來時躲在空中廣場睡大覺，不需要像以前東躲西藏在床底下。」

▲砸百萬打造貓樂園！天空步道＋閣樓「牠們超愛」　每天回家好幸福（圖／網友Joyce提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲屋主每天回家都感到幸福。

這次的裝潢總共花費了約一百萬元，包含了拆除舊裝潢的費用，Joyce和先生都認為這筆錢花得非常值得。他們認為，每天能看到3隻貓咪在家中跑來跑去，或者慵懶趴在窗邊曬太陽看小鳥，深深感覺到非常幸福。「這樣的生活讓人愈來愈喜歡待在家裡，開心與貓咪一起度過每一天。」

關鍵字：公寓貓奴裝修貓咪環境寵物貓設計居家設計貓樂園

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