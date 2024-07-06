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蘆洲空屋率僅4.2%全台最低　雙北以外僅2區低於6%

▲▼捷運,蘆洲站,中和新蘆線。（圖／記者姜國輝攝）

全台低度用電住宅比例低於5％的行政區為新北市蘆洲區及台北市內湖區，低用電住宅比率分別為4.2％、4.9%。（圖／記者姜國輝攝）

記者陳意雯／台北報導

全台房市交易熱絡，但仍有部分地區因人口老化及外流因素導致空屋率提升。據內政部統計，全台低度用電住宅比例低於5％的行政區為新北市蘆洲區及台北市內湖區，低用電住宅比率分別為4.2％、4.9%。

根據內政部低度用電住宅統計，新北市低度用電住宅比例低於6％的行政區共有8個，分別是永和、泰山、新莊、板橋、樹林、土城、中和及蘆洲，台北市則集中在東側的松山、南港、信義及內湖區。 信義房屋企研室專案經理曾敬德指出，雙北市都會區的空置率偏低，即使是老舊公寓，只要地段好，都會有居住需求，尤其大台北生活圈已成形，許多通勤族上班在台北市，下班回新北市的通勤模式，讓有軌道運輸的區域空置率偏低，也讓房價具有更高支撐性。

雙北以外的其他縣市僅有台中市潭子區低於6％，潭子區發展久遠，受惠交通與人口紅利，看屋的人絡繹不絕，加上潭子到北屯騎車就能抵達，而房價卻比北屯親民許多，以致北屯人口外流至此，高使用率也讓潭子房價穩步走揚。

▲▼低度用電。（圖／業者提供）

曾敬德補充：「空置率較高的區域多為外圍區域，因老年人口比例高與人口外流等因素，導致住宅空置率較高。」

低度使用住宅比率高於20％的行政區，全台共有21個，多集中在偏遠地區，其中，新北市萬里區達31.1％，為全台最高，其他區域包含新北市的三芝、石門、平溪、雙溪及烏來等區，高雄市的那瑪夏、甲仙、六龜等區，以及台南的左鎮區，宜蘭礁溪、新竹縣五峰、苗栗造橋、雲林台西、南投仁愛、台東卑南及大武、花蓮縣豐濱等區域。

雙北以外的其他縣市僅有台中市潭子區低於6％，潭子區發展久遠，受惠交通與人口紅利，看屋的人絡繹不絕 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼ 台中,潭子,北屯,寶璽,睿嚮建設,梁德煌,加工出口區,潭子房市,后科 。（圖／記者陳筱惠攝）

關鍵字：住宅市場空置率低度用電潭子蘭嶼台東蘆洲內湖

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