高雄最後一家「十大書坊」走入歷史　邊吃邊看以後沒了

記者張雅雲／高雄報導

高雄最後一家「十大書坊」自強店經營出租漫畫、小說、雜誌，已近30年，該店日前於臉書社團上宣布，30日即將結束營業，代表「十大書坊」在高雄即將走入歷史。信義房屋專家表示，店面群聚效益強，沿線有不少傳統老店。

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▲高雄最後一家「十大書坊」自強店，30日即將結束營業。（圖／記者張雅雲攝）

「十大書坊」是老牌連鎖租書店，自強店位於高雄苓雅區自強夜市，為高雄最後一家「十大書坊」，在地人可說是從小看到大，日前在臉書社團上宣布，已經營近30年，隨著網路時代來臨，即將吹熄燈號，30日即將結束營業，全面大出清。

▲不少民眾特地在結束營業前趕來挑書。（圖／記者張雅雲攝）

實地走進店內架上還貼著特價優惠，不少民眾特地在結束營業前趕來挑書，老闆透露，從當兵退伍後就開始經營，已近30年，眼看消費族群愈來愈少，雖然捨不得，仍決定結束營業，保持開放的心態去過人生下半場。

老顧客們無奈表示，這裡小說、漫畫齊全，以後看不到相當不捨。也有民眾說：「以前邊吃夜市邊看漫畫94爽，現在竟變成時代的眼淚。」

▲「十大書坊」是老牌連鎖租書店，在地人可說是從小看到大。（圖／記者張雅雲攝）

在地仲介透露，該店面為老闆持有，結束營業應與租金無關，研判是民眾閱讀與消費習慣改變，願意看實體書的意願降低，又不敵電子書競爭才會收攤，該店租金、價格未在實登公布，在地仲介預估，若未來重新招租，月租金約5萬元左右。

信義房屋成功漢神店長喻之瑤表示，該店位於自強三路，沿線商家、小吃店、飲料店林立，商業機能十分發達。由於店面群聚效益強，有不少傳統老店，不乏開20~30年飲料店、小吃店，店面少有要出售或出租，多數穩定經營，一有店面招租也很快有新租客進駐。

▲自強路餐廳、小吃店有足夠消費力支撐， 吸引不少餐飲業進駐。（圖／記者張雅雲攝）

當地為早期發展生活圈，多為50年以上透天店面，整棟租金4~6萬元，透天價格落在每地坪130~160萬元，由於具租金效益，屋主也十分惜售。

生活圈有相當多住宅大樓，目前5年內大樓，價格也要4字頭，因居住人口多，餐廳、小吃店有足夠消費力支撐， 吸引不少餐飲業進駐。

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