年收95萬「房租要27K」！他想新青安住1500萬房　眾人急勸退

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張雅雲攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

新青安房貸政策上路後，掀起多波購房熱潮。就有租屋族表示，年收入約95萬，拿得出300萬頭期款，想知道能不能買1500萬的房子？「目前租房房租2.7萬，覺得每月花這錢不如還房貸。」對此，信義房屋專家坦言，以原PO條件來看，其實沒有不能買房，只是最好找總價更低的物件，不然可能會太硬。

有網友在「買房知識家」表示，他的年收入大約95萬，頭期款拿得出300萬，看上1500萬的房子，想用新青安上車，不知道會不會太硬？他也補充，目前自己尚有信貸10萬，預估年底會還完。至於為何想買房？是因為目前租屋，月租金要2.7萬，「覺得每月花這錢不如還房貸……」

貼文一出，一票網友直言不看好，「果然很多小白跳進來了，新青安的魔力真強」、「太硬，後面裝潢、傢俱、電器都要錢」、「年收95，但住房租2.7萬的房子？是一家人還是一個人？」「有點硬！資金全卡死」、「除非你要給自己打拼的理由，300全丟下去，裝潢家具電器都還沒有捏～」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，首先一定要先還清信貸，因為會影響信用評等。至於買房，他認為可以保守一點，看看有沒有總價更低的物件，因為除了自備款，還有手續會產生的費用，若是預售屋還要考量寬限期過後的還款能力，若選1500萬的物件，未來還款恐怕會造成不小的負擔。