台北雙子星翻轉西區前景！博愛特區頂級寓所「全坤衡峰」躬逢其盛

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▲台北市博愛特區隨著西區門戶計畫逐步落成，即將再展新風貌，全坤建設因此頃50年建築之力打逕「全坤衡峰」，期望共同閃耀特區風華。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

台北中正博愛特區自日治時代即為全台重要政經中心，興建許多現代化建設，國民政府遷台後包括總統府、外國大使館等重要政府機關駐此，皆強化其核心位置，近年政府更是積極推動西區門戶計畫，不只保留博愛特區的政經地位，也為周邊注入新動能，其中最具代表性的就是斥資606億打造的綜合型建築「台北雙子星」，將集結商務、觀光、消費和旅遊，可望成為台北國際新地標，並攜手六鐵共構的台北車站與西區一起邁向下一個百年風華。

近來央行祭出的房市選擇性信用管制第六波政策上路，對此財經專家何世昌表示「其實對整體房市影響並不大」，受影響的為購買第二戶者，由於限貸令最高成數由7成下修成6成，等於需要一口氣拿出4成自備款、門檻變高，這可能導致中古屋、老屋市場降溫，購屋族轉向瞄準預售屋。另外，央行調升存準率使得銀行可放貸資金減少，何世昌表示此舉也會影響到購買中古屋和老屋的民眾，「申請房貸時，銀行放款會變得相對保守，鑑價金額估值也變得較低，跟實際成交金額落差很大，民眾就有可能面臨貸款成數不足、導致自備款增加的情況」。至於現今預售屋工期動輒約4到5年，民眾能利用繳款優惠降低負擔，何世昌認為因此自然會推升預售屋市場的需求。

針對台北博愛特區未來的房市走向，何世昌表示過去博愛特區即是首府重地，因此治安十分良好，生活機能部分則有四通八達的交通路網，像是步行約3分鐘即抵北捷西門站，衡陽路一帶及周邊多商辦大樓、餐飲等商家林立，使得本地住宅及租賃需求旺盛，且區內有額滿學校、北市大附小、弘道國中、北一女及國家圖書館，文教氣息濃厚使得博愛特區成為台北市宜居的區域之一。

在西區門戶計畫的推動之下，博愛特區都更及新建案多，其中深耕房產領域50年、有著豐富都更經驗且屢獲政府公辦都更最佳優選人的全坤建設也擇地插旗，秉持「人本精神、誠信永續」經營哲學所興建的「全坤衡峰」堪稱集大成之作。基地面積為338坪，規劃地上22層、地下5層建築，因此中高樓層住戶還能遠眺雙子星地標；聘請打造了多個豪宅作品的蕭力仁建築師一手擘劃外觀；力邀如榆設計BASS Design規劃大廳、水瀑長廊、閱覽沙發室、多功能教室等多項精品級公設，讓建築裡外都能展現出設計者心中的完美樣貌。

格局部分設計20～38坪的2至3房，像是28坪的2＋1房型入口處規劃獨立式玄關，完整收納鞋子、外出用具等，還能做為落塵區轉換回家氣氛，再搭配上Dormakaba的電子鎖，守護全家人進出安全；邊間戶型加上客餐廳大面積開窗及順暢動線設計，讓自然光線充分進入室內，增添居住空間的舒適感。＋1房的空間則可讓住戶彈性運用，不論是小孩房、書房、和室都能隨生活需求規劃，便利又靈活；獨立式廚房有效避免煮菜油煙進入家中其他空間，精選各國精品建材像是瑞士Franke三機、德國Nolte檯面等，讓日常料理時光更享受。

主臥室同樣採開窗式設計，整體感覺寬敞明亮，一起床就能在窗邊欣賞風景，家中皆選用三協鋁門窗搭配5+5Low-e膠合玻璃，地板採用法國品牌聖戈班樓板隔音墊，阻絕惱人的噪音問題，讓人享有靜謐的生活空間。衛浴空間選用KOHLER馬桶、HANSGROHE五金、KOHLER暖風機等，滿滿的細節只為了給住戶更舒適的健康生活。

隨署西區門戶計畫項目逐步落實，台北市將翻轉城市軸線注入新的活力與機遇，位於博愛特區的「全坤衡峰」以優越地理位置和完備生活機能，加上高品質建材和精心設計的居住空間，在翻新後的西區佔有一席之地；「全坤衡峰」還壓軸推出200坪的鑽石店面，讓無論是購屋客還是置產族都能憑藉此機會一同見證台北市下一個百年盛世。