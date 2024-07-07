屋主惜售致供不應求？　北市房價年增率逼近雙位數

▲Q2「政大永慶即時房價指數」出爐，數據顯示，全台及七大都會區房價指數均呈現上揚趨勢。（圖／業者提供）

記者陳意雯／台北報導

Q2「政大永慶即時房價指數」出爐，數據顯示，全台及七大都會區房價指數均呈現上揚趨勢。除台中外，其餘六大都會區的季增幅均超過5%。其中，新竹縣市以近7%的增幅居首。此外，桃園市和新竹縣市的年漲幅均超過1成，漲勢驚人。

「政大永慶即時房價指數」顯示，Q2全台房價指數季增幅達4.7%。永慶房產集團研展中心總監郭翰分析：「受益於台股上漲、新青安政策推動自住客購屋需求強勁，使交易量持續攀升，導致房價看漲。而七大都會區的委售量在本季大幅下降，顯見屋主惜售心態強烈。」

從季漲幅來看，新竹縣市和新北市均突破6%。郭翰指出，新竹縣市受惠於科學園區的帶動，不僅提升了周邊行政區的房市交易量，甚至蛋白區也因園區外溢效應而受益。而新北市在三環六線及TPASS交通便利性的助攻下，成為首購族和投資者的熱門選擇。

值得注意的是，房價基期較高的台北市Q2房價指數年增幅接近1成。郭翰分析：「可能一是因台北市的成屋委售量顯著萎縮，加劇供給不足。二是根據永慶房產趨勢調查，台北市購屋民眾因新青安政策加快購屋的比例，從上季的46%大幅提升至52%。使得北市年增幅逼近雙位數大關。」