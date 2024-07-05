半日台中地王換人當！　中悅每坪361萬元搶7期地

▲中悅建設以17.5億餘元、每坪單價逾360萬元搶進七期整併土地，成為新地王。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中土地交易市場今（5）日先傳出興富發集團高層用個人名義，以總價22.7億餘元購入朝富路惠安段7地號「國光客運」約651坪土地，每坪成交單價達350萬元，平了當年地王價，但僅當了半日地王，再傳出中悅建設以17.5億餘元、每坪單價約361萬元搶進七期。

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據了解，中悅建設以超過17.5億元總價，購入台灣大道、河南路口旁惠民段17-1地號468.6坪「新六」土地，拆算每坪單價約361萬元搶進再度搶進七期，還直接登上台中土地交易單價最高的新「地王」。

中悅建設總經理陳再河簡短回應：「確實以每坪單價361萬元整併基地，目前尚未確認未來產品走向是住宅還是商辦。下週內部會議完後才會有定案。」

▲興富發集團高層用個人名義收購「國光客運」約651坪土地，每坪成交單價達350萬元，平了當年地王價。（圖／記者陳筱惠攝）

中悅建設此次購地單價，超越興富發建設2020年8月以總價32.2億元，單價350萬元購入的七期市政北七路、惠中路口920坪黃金角地，等於台中「地王」在經歷4年後寶座終於換人坐。

▲中悅建設此次取得的惠民段土地後，與原持有土地合併為2445.5坪。（圖／記者陳筱惠攝）

據了解，中悅建設此次取得的惠民段17-1地號土地，緊鄰中悅建設原持有台灣大道、河南路口的2塊土地，該地目前為接待中心，未來全部整合後總面積達2445.5坪，基地方正、且面對七期秋紅谷，地段精華。

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