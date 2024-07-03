昔日鬼城房價漲翻「鬼都住不起」！　林口人狂勸：沒耐心不要來





▲林口新案價差大，每坪從40~70萬元都有。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

最新一集《地產詹哥老實說》邀請轉戰房仲的藝人林道遠，分析他最熟悉的林口房市，並分享自己2年前的買房故事。此外，本集節目也邀請房市專家何世昌，他指出林口新案價差大，每坪從40~70萬元都有，建議購屋族可多關注基期相對低的重劃區後段。

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林道遠表示，2年前決定搬離萬華，僅花了一週就決定買下現在的林口住處，但那一週看房相當密集，大約達20~30間，從板橋、三重、新莊、林口等地都看過一輪了。

林道遠說，板橋、三重、新莊與原先萬華的居住環境感覺差不多，大樓旁仍有不少老舊房屋，與林口的感覺差很多。但他在林口看房時也不是那麼順利，曾看到一間中古屋，房仲居然告訴林道遠「你不要站在陽台那，可能沒辦法承受那麼重。」

最終，林道遠看上一間電視台附近、樓下又有新學區的物件，為3房格局，格局方正，且客廳與餐廳複合式，可擺下大桌子增進家人互動，2年前總價約1500萬元，單價31~32萬元，符合他1800萬元內的預算，而現在來看該屋單價已漲到近40萬元。





▲林道遠（中）2年前在林口買房，總價約1500萬元。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

林道遠建議，林口新市鎮可分成前、後段，前段靠近A9，開發相對飽和，價格也高，建議消費者可以用「投資兼自住」的角度，選擇偏後段的地區。

何世昌表示，林口前後段價差大，前段新案最高成交單價逼70萬元，甚至有新案開價75~80萬元，與青埔相爭「鬼王」地位，而後段地區還找得到4字頭，基期相對低，也更有增值空間。

何世昌說，林口人口增加快速，未來又有工一園區，除了艾司摩爾，還有許多廠商登記進住，甚至爆量，未來釋出的就業機會可觀，也將推升住宅需求，但畢竟價格漲高，現在購入無法貪圖未來肉還很多，但至少均價6字頭是有機會的。

▲林口的交通是個大問題。（圖／記者項瀚攝）

最後談到林口的缺點，何世昌說，交通是個大問題，「我有個朋友買在林口沒多久，就賣掉了，上下班國道壅塞，捷運又要長時間站立，是消費者需考慮清楚的。」另外，還有林口屬台地，霧大潮濕，下雨天時總是一片霧矇矇，宛如倫敦2.0。

不過，林道遠表示，若國一交流道整治工程規劃完成，落成之後勢必能緩解一定程度的交通問題，就不用跟龜山的車流擠在一起了。另外關於天候，他說，相對優點就是比盆地還要涼。