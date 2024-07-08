「創盛號」房東救星！　前石牌、永和空店面「眼鏡行秒租」

▲眼鏡行業者接手「創盛號」石牌、永和店面舊址。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

過去的羅宋麵包名店「創盛號」2月倒閉，旗下不少分店淪為空店面，但眼鏡行成為房東救星，紛紛接下石牌、永和店面，且月租價碼都不低，分別為41、16萬元。

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麵包名店「創盛號」2月時宣布倒閉，旗下除少數分店有其他公司接手，其餘大多分店全數歇業，也讓店面淪為閒置，且不少店面空間不小，出租去化上具有一定難度，不過石牌、永和店面陸續出租，接手業者都是眼鏡行。

先前本站報導，石牌分店權狀共達92坪，「OWNDAYS」以每月41萬元租下，每年租金492萬元，成為近9年石牌路二段上最高價租金。

近期實價揭露，永和分店權狀79坪，含1~2樓空間，以每月16萬元出租，平均單價2033元，比3年多前的交易紀錄，每月還貴出1萬元，實地走訪新租客是「樂活眼鏡」。

▲眼鏡行業者接連吃下「創聖號」舊址店面。（表／記者項瀚製）

太平洋房屋景安捷運加盟店租賃部林冠豪表示，實體店面式微，在永和能租到15萬元以上的業者不多，就算是大型連鎖業者也多有評估，本次「創盛號」永和門市舊址在短時間內出租，房東算蠻幸運的。

不過，林冠豪指出，「該店面每月16萬元租金，以區域行情來看，並不算貴。若是頂溪捷運站周邊的三角窗，每月20萬元以上跑不掉。」

大家房屋永和永安捷運加盟店長林明賜表示，該店面位於中正路、永貞路交叉，雖不屬永和一級商圈聚落，距離捷運站較遠，但位於交通主幹道，又是三角窗，曝光效益高，且附近有多所學校，例如永和國小、復興商工、福和國中等等，開設眼鏡行相當合適。

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