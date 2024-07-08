首購「飆車族」直線上升　新青安放款比例飆到54.72%

▲新青安撥款金額占新承做購屋貸款放款金額比重截至5月已高達54.72%。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

新青安貸款上路究竟有無衝擊房市？以新青安撥款金額占新承做購屋貸款放款金額比重，可發現新青安貸款截至最新5月為止，比重已高達54.72%，專家認為，在剛需買盤出籠之情況下，對未來房價產生一定的支撐力道。

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觀察新青安撥款金額占新承做購屋貸款放款金額比重，可發現實施2個月時，新青安比重從12.85%一舉躍升至47.91%，大增35.06%，截至5月為止，比重則已高達54.72%。

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠表示：「受惠於新青安貸款上路，成功提振房市買氣，也讓預售屋市場成交量有感回升，其交易量走勢已與中古屋市場趨於一致，且在前3個月的交易量，預售屋優於中古屋，主要也與須籌措的首付款金額較低有關。」

▲新青安撥款金額占比。（圖／正心不動產估價師聯合事務所提供）

首購族帶頭衝出買氣，各區地方房仲最有感。北屯區房仲就私下表示：「新青安政策一出，讓首購族牙一咬變成有殼族，看著市場熱絡，更出現擔心現在不買，以後就上不了車的『飆車族』出現。」

▲新青安推出剛需支撐，連帶也讓預售屋市場成交量有感回升。（圖／正心不動產估價師聯合事務所提供）

不過隨著房市熱度再起，央行時隔1年再度加碼房市管制，近期金管會也擬就《銀行法》72-2條但書條款再次檢討。陳孟筠認為：「新青安用意為減輕購屋民眾負擔、幫助達成買房計畫，但卻促使買氣爆棚，市場需求面大增，意外成為助漲房價的元凶之一。」

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