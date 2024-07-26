《國家地理》X3大園區加持　「南科卓越城」訂金到交屋自備68萬起

▲「南科卓越城」位於台南史博館特區，打造2~3房泳池花園宅，訂金到交屋自備68萬元起。（外觀3D透視合成圖／業者提供）

記者張雅雲／台南報導

全台園區議題不斷，跟著園區買房成為購屋不敗心法。台南史博館特區距離南科車程約10分鐘，區內還有運動園區、博物館園區等利多加持。博元建設推動在地藝術不遺餘力，獨家贊助《國家地理National Geographic》，近期在「南科卓越城」接待中心舉辦「史博館影像特展」，並訴求訂金到交屋自備68萬元起，充滿綠富的館藏生活，吸引不少科技新貴搶進。

隨著南科產值續創新高，2023年南科總營收約為1兆2174億元，首度超越竹科的1兆1578億元，成為全台最大科學園區。南科管理局統計，由於AI熱潮帶動積體電路等產業高速發展，今年營業額可望再創新高。

▲台積電領軍投資3、5奈米廠等先進製程重壓南科，吸引半導體供應商齊聚，產生產業群聚效應。（圖／ETtoday資料照）

台積電領軍投資3、5奈米廠等先進製程重壓南科，吸引半導體供應商齊聚，產業群聚效應帶來龐大的剛性需求，距離南科周邊車程約10分鐘的史博館特區強勢崛起，房市近期可說是「買氣噴發」。

而2012年開始建設的「亞太棒球訓練中心」，是全臺灣唯一具有7座符合訓練和比賽規格的球場園區，區內的成棒副球場及室內投打練習場，今年首度成為職棒統一獅隊春訓場地，大受球迷好評，除了推廣棒球運動，還能以棒球賽帶動觀光促成運動經濟，帶動整體區域發展。

史博館特區可謂是3大園區交匯核心，除了南科、亞太棒球村外，還有臺史博園區萬坪綠地及濕地，周邊的住宅、未來將發展的商業區，皆環繞綠地成型。且取得2期約28.98億元的經費，將用做建設新館、連結國際等，並將強化策展能量，讓臺史博不僅止於國家級館區的地位，未來也持續邁向世界級博物館的發展藍圖。

▲臺史博園區擁萬坪綠地及濕地，周邊的住宅、未來將發展的商業區，皆環繞綠地成型。（圖／業者提供）

史博館特區從區域到資源都是國家級的規劃，博元建設看準該區為3大國家級園區交匯的核心，首度推出「南科卓越城」，期望能為史博館特區打造全方位享受國家級的優越生活，並獨家贊助《國家地理National Geographic》，7月15日至10月30日在「南科卓越城」接待中心舉辦「史博館影像特展」。

活動期間開放免費自由參觀，讓參觀民眾可以深入探索史博館園區生態保育與人文藝術的環境，讓民眾看見世界眼中的台灣，沉浸式體驗史博館特區之美。

▲「《國家地理》影像特展：綠覆館藏 森態為鄰」7月15日起在南科卓越城接待中心獨家鉅獻。（圖／業者提供）

▲「南科卓越城」基地廣達4600坪，擁千坪中庭花園，下樓就能串連臺史博園區萬坪綠地。（公設3D透視合成圖／業者提供）

博元建設看好該區發展進軍推案，「南科卓越城」位於史博館特區，基地廣達4600坪，擁千坪中庭花園，下樓就能串連臺史博園區萬坪綠地。

現場專案經理吳將廷指出，社區還有露天泳池、Lounge Bar、電影院、KTV、廚藝教室、交誼廳等豐富休閒公設，讓進駐的科技人，可以直接把工作留在園區，享受住進史博館特區的綠意氛圍，規劃2~3房，訂金到交屋自備68萬元起，大幅降低購屋門檻，近期來人相當踴躍，帶動買氣相當暢旺。

【南科卓越城 • 住進優越感】

▸預約專線：06-302-3888

▸搶先預約：https://ari.tw/iclwiw

▸接待會館：台南市永康區中正北路251之1號