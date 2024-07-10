高雄蛋黃區百坪住宅1字頭　網見格局：根本廁所富翁

▲根據實登，高雄蛋黃區屋齡約10年的中古大樓，用蛋白價可以入手。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄近年房價高漲，外圍如橋頭、岡山，成交價最高都來到4字頭，根據實登，高雄蛋黃區近1年還有屋齡約10年的中古大樓1字頭價，坪數均逾百坪，引來網友直言，大坪數住家還有5衛，根本就是「廁所富翁」。

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▲高雄近1年百坪豪宅成交。（ETtoday製表）

高雄房價飆漲，連市區外圍的橋頭預售案最高價都出現46萬元，引來網友在PTT發問，「高雄自住幹嘛不買中古大坪數？住起來超爽der。」且直言，地段更精華，在高雄當中產階級是很爽，中古大坪數便宜的一堆。

根據實價登錄統計，高雄超過百坪中古豪宅，像是三民區「龍騰城堡」、「國家盛宴」、楠梓區「楠梓瀚」等，近1年都有1~2字頭成交物件，屋齡都約10年左右，引來網友分享自身經驗，透露室內超級大，光是走到廁所就要20步，也有網友羨慕表示，1戶配5衛，根本廁所富翁。

▲10年前不少建商紛紛在高雄蓋豪宅，且坪數多逾百坪。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產楠梓高大謙行加盟店長蔡岳霖指出，10年前北高雄大坪數產品稀有，換屋族原本選擇性不多，只能挑選透天產品，高雄農16首度有大坪數豪宅預售案「溫莎堡」大獲成功。看準這股趨勢，不少建商紛紛在高雄蓋豪宅，且前幾年推出的豪宅都可以用「熱銷」來形容，甚至也有不少金字塔層峰人士，買毛胚屋來置產，轉手都有獲利，直到後來因量體漸大，買氣才逐漸降溫。

在地代銷指出，當時這股豪宅瘋，蔓延到後來，B級地段也蓋A級豪宅，不少產品規劃都超過百坪，總價一旦拉高，客層本來就受限，且豪宅客對地段也十分挑剔，加上目前少子化趨勢，逐漸往小宅化、精品化靠攏，不少自住客對坪數需求沒有那麼大，單價也比區域行情來的低，才會在市中心還有1~2字頭的水準。

▲網友直言，在高雄當中產階級是很爽，中古大坪數便宜的一堆。（圖／記者張雅雲攝）

此外，這類大坪數產品，屋主的閒置成本相對高出2~3房大樓許多，像是房貸利息、物業管理費、房屋稅等等，就算帳面轉手有獲利，但與持有成本一比，也不容易打平，會讓屋主更有讓利的動機。蔡岳霖說：「當時建商基於市場考量規劃的大坪數產品，拉高總價也讓後續轉手備受考驗。」

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