月收入6萬買到透天厝！她不解「為何有人買不起房」　兩派戰翻

▲原PO不解，為什麼有人買不起房？（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

地段、屋齡等原因，都會影響房價。近日有網友發文直言，她時常聽到別人嚷嚷自己買不起房，但如果這房子不是要投資用的，而是真的有心要買，怎麼可能買不起？貼文曝光後，網友看法兩極，「每個人的經濟條件又不一樣」、「喜歡的房買不起，買得起的房不喜歡」。

女網友在Dcard上，以「不明白為什麼有人買不起房」為標題發文，提到她每次只要看到別人說自己買不起房，就會覺得很煩，因為房子如果不是作為投資，那就只是一個能遮風遮雨的地方，真的想買的話，怎麼可能買不起？

原PO以自家狀況為例，父親的收入並不穩定，而母親每月收入6萬元，他們幾年前就用400多萬的價格買下了一間透天厝，雖然地點偏僻，但只要騎車半小時就能到達熱鬧的地方，而且房子乾淨寬敞，並不老舊。接著她也說，弟弟18歲就開始工作、月薪5萬元，存了100多萬後，24歲就在南部的市區買了一間小套房。

原PO認為，他們家現在買的房子雖然都不是特別好，但住起來很舒適，也讓人安心。因此她實在想不明白，大多數抱怨的人是真的想要有個家，還是只是單純的想抱怨？

貼文曝光後，有網友認為，「不是買不起，是看不起」、「沒錢就是買符合自己能力的產品，我覺得要嫌棄之前看看自己的能力再來說」、「 一堆幾百萬的中古屋看不起，整天看飯店管理大樓，眼高手低」、「不是買不起，硬要買房也能買偏僻200萬的小套房，主因是看不上」、「不是買不起，只是看不起自己買得起的」、「正確的說是，想要的買不起，買得起的看不上」。

但也有網友表示，「吃不起飯為什麼不吃肉？現代是買不起套房為什麼不買別墅」、「所以你是要在雙北工作的人全部跑去南部買房嗎」、「真不知道你是認真的，還是來反串的，拿你南部的房價來講全台買不起房的事」、「下一篇是不是要說不明白為什麼整天有人在X北買不起房，明明菲律賓房價就很便宜」。話題引發討論。