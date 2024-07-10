房價還沒到頂！　富旺董座：房貸利率低於2.3%「都是買點」

▲林正雄認為，只要房貸利率低於2.3%，都是可進場的買點。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「房價還沒到頂！」中華民國不動產聯盟總會、富旺董座林正雄認為，只要房貸利率低於2.3%，都是可進場的買點，且這半年來台股市值增加18.2兆元，在國人「有土斯有財、一定要買房」的普世價值觀下，預期將持續出現股轉房效應，帶動房市。

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林正雄表示，觀察五大行庫新承作購屋貸款平均利率，從2009年2月到2023年3月，長達14年的時間利率低於2%，造就國內房地產市場黃金10年，而去年3月即使升息6次（3.5碼），利率來到2.187%，但仍屬低利環境，況且美國今年有望降息。

林正雄表示，國內住宅租金投報率約2.3%，這是重要的關鍵指標，只要房貸利率低於2.3%，都可以持續買進，商用不動產方面則是低於3.5%，都是適當的買進時機。

林正雄說，國內很多置產客籌到自備款後，將資金投進房市，設定的賺錢模式是租金收益完全cover房貸，甚至還有剩一點出來，並等待未來房價上漲，賺取資本利得。

林正雄認為，看好未來房市的理由眾多，包括：股市財富效應、營建成本還在中升段、ESG綠色通膨、國土計畫使土地供給減少、房地合一稅使房屋供給真空、符合耐震標準的房屋供給不足、總家戶數增加等等，「在資金面、成本面、供給面、需求面都形成房市支撐。」

▲林正雄說，從資金面、成本面、供給面、需求面來看，都為房市形成支撐。（圖／記者陳筱惠攝）

針對近來不斷上衝的股市，林正雄特別提到股市財富效益對房市的影響。他說，年初陸續傳出建案排隊，當時背景就是台股站上2萬點，國人享受到資本利得後，獲利出場，並在「有土斯有財、一定要買房」的普世價值觀之下，將資金轉向房市。

林正雄指出，年初至今台股上漲7021點，漲幅達41.6%，市值增加18.2兆元，初估20%資金轉進房市，計算國人平均以3成作為自備款，將有12兆元投入房市，股轉房資金可能在Q3持續發酵實現。總結來說，他認為：「目前房市仍供不應求，房價易漲難跌，估未來將再上漲10~15%。」

林正雄的兒子、富旺國際總經理林宗毅補充，預期營建成本將再上漲15%，另外境外資金回台專法管制鬆綁將為房市添加動能，加上新青安房貸政策持續發威，未來房價沒有下修的理由。

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