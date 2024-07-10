嘉義新案單價逼近3字頭　自住客怎麼買？內行指路

▲嘉義市房市因台積電與華泰名品城的進駐而持續升溫，西區也吸引許多投資者與購房者的關注。（圖／業者提供）

記者陳意雯／嘉義報導

近日，嘉義市房市因台積電與華泰名品城的進駐而持續升溫，西區也吸引許多投資者與購房者的關注。東森房屋嘉義諸羅山加盟店店長李柏霆表示，嘉義市西區生活機能、學區及交通都發展完善，引來本地或外地知名建商紛紛搶進，規劃與興建中的建案林立，新成屋近1年平均成交單價來到28萬元，離3字頭僅一步之遙。

李柏霆說明，嘉義市行政區劃分為東、西兩區，總戶數約1.3萬戶，總人口約26.3萬人，其中西區就占55%；西區內擁有眾多的傳統市場、超市、餐廳及店家，生活機能相當完善，教育資源也相當豐富，共有10所公立小學、3所國中、2所高中、1所特殊教育學校和4所大學，能夠滿足本地和外來人口的教育需求。

而交通方面也擁有完整聯外網絡，包括國道1號、台82東西向快速道和直達高鐵站的高鐵大道，便利的交通使該區成為宜居宜商的黃金地段。

▲嘉義科學園區基地 。（圖／嘉義縣政府提供）

由於嘉義科學園區和無人機產業園區的設立，加上台積電和華泰名品城的進駐，未來將帶來大量的就業機會，人口紅利再加上老舊房屋屋主的換屋需求，更推動新建案的交易熱潮。

李柏霆表示：「近兩年因土地取得成本和營建成本均上漲超過3成，房價直線攀升，對年輕人而言，住宅大樓性價比高，成為購房的首選，近1年新成屋的住宅大樓成交單價也穩坐2字頭，未來受各項利多與成本影響，房價恐步步高升。」

針對長期投資和置產，李柏霆建議可選擇貫穿嘉義市南北向的台1線兩側區域：「這些區域適合開店面、包租及長線投資，博愛路和世賢路之間的區域，因透天土地取得困難度高，房價相對穩定。」而對於自住或短線投資者而言，李柏霆推薦嘉義市外圍的區域，其入手成本較低，且未來的增值空間相對更大。

▼東森房屋嘉義諸羅山加盟店店長李柏霆表示，嘉義市西區新成屋近1年平均成交單價來到28萬元，離3字頭僅一步之遙。（圖／業者提供）