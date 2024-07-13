晚6年跟周董當鄰居　入住門檻提升22.5%

▲大安區指標豪宅「和平大苑」近期成交紀錄再創新高。（圖／ETtoday資料照）

記者陳意雯／台北報導

台北豪宅隨著景氣復甦持續升溫，根據台灣房屋集團趨勢中心的統計，2023年前5個月整體豪宅的平均單價有上揚趨勢，去年均價落在135.8萬元，今年達到150.6萬元，增幅約為10%。而大安區指標豪宅「和平大苑」近期成交紀錄再創新高。

實價揭露，3月低樓層170.28坪戶別，以約2.18億元成交，拆算每坪高達147.5萬元，對比同樓層2018年的歷史交易紀錄單價高出近30萬元，相隔6年，「和平大苑」的新鄰居入住門檻提高了22.5%。

除「和平大苑」，台北市近期還有其他豪宅成交紀錄，均由自然人無貸款購得，例如中正區的新豪宅「富邦醴仁」，低樓層戶別在5月以約1.34億元成交，單價落在152.1萬元。另外，中山區的「水綠清翫」則以2.1億元成交，單價高達184.8萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「和平大苑」35樓以上的單價皆破200萬元，而低樓層戶的單價則約在145萬元左右，若不考慮景觀因素，低樓層戶的價格相對實惠，仍能享受核心地段及高品質社區環境。

張旭嵐分析，今年豪宅市場有3大趨勢，首先「喜新厭舊」，由於囤房稅2.0即將在7月上路，許多建商在稅制實施前積極出清餘屋，甚至釋出保留戶吸引買家；其次是「自然人購屋」、最後是「豪宅中坪化」。

第一建經研究中心副理張菱育指出，目前台北市受矚目的預售豪宅如「敦南霖園」、「勤美璞真城仰」、「永陞信義安和案」、「國賓皇琚」、「松雍」等，預售成交單價都突破200萬元，而大安區地標豪宅「Diamond Towers 台北之星」，雖尚未有實價揭露，但晉升200萬俱樂部的機會極高。與新案相比，成屋豪宅價格相對便宜，未來增值潛力巨大，對於買家具相當吸引力。