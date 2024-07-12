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原廠認證！洗衣機「別找人拆機洗」：平時沒清一定洗壞

▲▼洗衣機,洗衣服。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

洗衣機是每個家庭必備電器，但若沒有定期清潔，難免會有「黑色海苔」出現，甚至黏在衣服上。就有網友表示，平常都有定期用洗衣機清潔粉，洗衣服時也有用漂浮濾網，卻被「海苔」困擾快一個月。直到他用了漂白水，瞬間驚呆「Amazing！直接有一個超乾淨洗衣機！」有過來人也曝光原廠建議直點頭。

有網友在Threads表示，被洗衣機海苔困擾快一個月，可一直都有定期用洗衣機清潔粉，洗衣服時也會用漂浮濾網，但近期不知為何，洗衣機本身的濾網都濾不到東西，漂浮濾網友撈到一些，可是怎麼洗都還是有海苔，就算用過清潔粉也是一樣，「直到昨天使用漂白水，Amazing！直接有一個超乾淨洗衣機！」如果有同樣困擾的話可以試試。

看到貼文後，就有網友驚豔請教漂白水該倒多少，原PO則回，「我倒差不多600ml，洗衣機印象中11還12公升，如果你的洗衣機比較大可能需要多一些，有看過別人倒750ml，給你參考。」

許多人也直點頭，「上次請人來洗洗衣機，他也是說漂白水定期清洗就夠了～不用買什麼洗衣機用的粉」、「洗衣機的說明書上有寫，用漂白水清洗（按槽清洗行程）就可以洗洗衣機了」、「漂白水超好用，而且有夠便宜，我通常還會把抹布一起下去漂白殺菌，好用。」

還有民眾透露，用了洗衣機清潔粉、小蘇打粉都無效，便直接打電話請教原廠，「原廠回覆說，如果你平時沒有在清理洗衣機，千萬不要找人拆機器清洗，一定會壞掉」，因為裡面汙垢卡很久，萬一洗到零件壞掉要換更貴，「只要買『漂白水』按槽洗淨就好了，每一兩個月固定洗，根本沒必要給人拆機器，也不需要買粉來洗。」

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關鍵字：洗衣機清潔漂白水家電電器原廠Threads

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