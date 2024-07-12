台中東帝士廣場驚傳火警　曾開23億數度求售又流標

▲大台中車站商圈的「東帝士廣場」今傳火警，該樓去年才委託商仲出售卻流標。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於大台中車站商圈的商用不動產「東帝士廣場」，該案自2018年來數度拋售未果，今（12）日驚傳火警，據了解火勢已經控制，不過該廣場自完工後從未啟用過，為台中市南區知名的荒樓，去年才委託商仲出售卻仍流標，如今再傳火警，不過房仲業者認為對價格影響不大。

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台中「東帝士廣場」位於南區公理街、復興路三段交叉口，該地為靜宜大學搬遷至沙鹿校區的舊址，由當時大型建商東帝士集團投資興建，1996年動工、2001年集團宣告倒閉，也因此，至今商場從未啟用過。

據了解，此次火災初步調查為頂樓水塔起火，所幸無人員傷亡，不過數度求售未果，如今再遭火吻，是否會影響出售價格，資深房仲就認為：「目測該棟樓只有燒到頂樓，並未燒到內部或是結構，毀損的部分應是相當輕微，不至於大幅影響價格。」

▲據了解，過去未有投資人出手是因為該建物與鄰房結構相連，若要拆除重建有一定難度。（圖／民眾提供）

不過該案命運也是相當坎坷，不僅數度求售未果，過去曾從17億元開賣，一路加到18億元再傳出至23億元求售，過程中地下室還曾落入法拍，去年該建物與其裙樓共計1.4萬坪建物，分別開出三標公開標售，未公布底價，但依然流標。

據了解，東帝士廣場雖為整棟商辦規劃，但過去20幾年前流行住商混合的蓋法，也將其結構與鄰房相連，資深房仲說：「該棟樓若發生大型災情，未控制得宜將造成無法預期的後果，過去未有投資人出手的原因，其實也是因為結構相連，若要拆除重建有一定難度，不僅地上層還包含地下室，若要拆除可能得需管委會及全體住戶的同意。」

另一位商仲業者也說：「雖然房市多頭，該物件過去標售時有興趣的業種包含飯店業、企業總部等，不過該建物量體大並且為毛胚物件，營建成本高漲下，改建成本高，出手依然會遲疑。」

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