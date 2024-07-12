預估房市明年降溫「不等於降價」　內行喊今年太CRAZY：不正常

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣房市熱度持續升高，房地產收藏家老黃認為，明年房市可能會進入降溫期，但他強調「降溫不等於降價」，只是買氣可能不會像今年這麼狂熱，直呼「今年的房市不太正常，一切喧囂終究要回歸平靜。」

粉專「老黃房市筆記」日前發文，直呼台灣房地產確實有些過熱，預計明年會開始降溫，但他強調「降溫不等於降價」，只是買氣不再像今年這麼狂熱，「預售屋招待中心不再場場爆滿，今年的房市不太正常，一切喧囂終究要回歸平靜。」

他預估，明年的房價還是會緩步上漲，「但不會像今年這麼CRAZY」，已買房的不必擔心被套，但沒買房的人也不必FOMO ，「人生很長，永遠有機會找到適合你的房子。」最後他指出，有買房的，不必嘲笑沒買房的人；沒買房的人，也不必攻擊有房的人，「彼此互相尊重即可，人生不是只有房子。」

貼文一出，許多人紛紛有感留言，「其實現在有看到有人開始丟物件出來，比起三四月那時根本沒物件好得多。會漸漸降溫，只要薪資追得上房價漲幅就好」、「今年房市熱到讓我覺得有些可怕」、「現在相較於三四月，物件有比較多了，但是不要期待會降價，有不錯的物件，有能力就下手吧，任何的等待都是在浪費時間成本。」