信義區公寓底價300萬！預算少「建議買法拍屋嗎」　專家曝關鍵

▲原PO想知道，如果預算比較少，會建議買法拍屋嗎？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果預算比較低，會建議買法拍屋嗎？有網友發文表示，他最近突然想到，如果錢不夠多，似乎可以看看法拍屋，於是上網查詢，並得知信義區26坪的公寓底價只要300萬元，因此他就想知道，如果有意買法拍屋，有什麼地方需要注意？對此，信義房屋專家直言法拍屋比較特別，有2點務必留意。

男網友日前在Dcard上，以「預算少推薦買法拍屋嗎」為標題發文，提到他最近突然想到，買法拍屋似乎是個不錯的選擇，於是便上網查詢。結果他才一查，就見價格實在便宜，信義區的26坪公寓底價只要300萬元、松山附近的房子底價也只要600萬元。

原PO補充，他知道這些只是底價，之後價格一定還會再往上，但他還是覺得很划算，就算競標，大概還是會低於市價。因此他就突然很心動，且想知道是否有人買過法拍屋，除了屋況、不點交之外，還有什麼地方需要注意呢？

貼文曝光後，有網友分享，「我剛好就是買三拍的法拍屋，底價加價一成買到的，七年過去現在價格已經翻差不多2.5倍了，低預算可以買，但周轉金一定要夠多才行」。

還有網友討論道，「法拍屋水很深，建議不要」、「法拍屋你可以去研究，就會發現好的物件標不到，怪怪不點交的一堆在上面」、「開價不等於成交價，法拍不好貸款，法拍不能看屋」、「還有一個重點，法拍幾日內就要繳錢，你要有辦法迅速貸到」、「基本上正常的物件一般散戶（？）搶不到，很多代拍公司，最後拍定價格根本跟市價差不多，而且還會有那種不點交的，很麻煩」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，法拍屋這個產品很特別，且管道也特別，基本上不能貸款，所以若預算真的很少、手頭上的錢不多，法拍屋大概就不太適合。如果真的想買法拍屋，曾敬德也提醒2點，一是錢從哪來，二是有沒有辦法順利點交，其中在錢的部分，不要抓得太緊，否則容易有缺口。