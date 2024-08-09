家人贊助500萬！要買「透天厝 or 大樓」　一票秒選：生活才是真的

▲原PO想買透天厝。（示意圖／取自stocksnap）

記者曾筠淇／綜合報導

若家人願意贊助5、600萬元，買房應該一次到位嗎？近日有網友發文透露，他和老婆月薪9萬元，正考慮要買1800萬元的透天厝，還是買1300萬元的大樓，大家覺得他們應該捏一些買貴的？還是先選大樓，之後再換上去？對此，信義房屋專家認為，既然家人可以幫忙出，那兩者其實都可以，看自己比較喜歡哪一個。

有網友在Dcard上，以「買房該一次到位嗎」為標題發文，提到他和老婆的月薪加起來約有9萬元，目前正猶豫要買透天厝還是大樓？全新透天厝部分，總價約1800萬元，會由岳父、岳母贊助600萬元，並貸40年，優點是一次到位，缺點是距離鬧區有段距離，而且他們未來會生小孩，擔心會太硬。

至於全新大樓則約1300萬元，岳父、岳母會贊助500萬元，一樣會貸40年，優點是可以有錢投資、靠近市區、附近有學區，缺點則是空間較小，不含車位40坪。對此，原PO就詢問大家意見，他們應該捏一下買透天厝？還是先住大樓，之後再換呢？

▲大部分的網友看法一致。（示意圖／取自Pexels）

貼文曝光後，多數網友認為，「岳父岳母超有錢，但如果是我，會選2（大樓），市中心保值，而且不會壓垮你的生活品質」、「選2吧，剩餘拿去投資配息抵房貸，生活品質不會下降」、「根本不會想再住透天，因為太大了整理不完」、「2，生活才是真的，透天到現在根本是可遇不可求了，別把生活過得跟奴隸一樣」。但也有網友表示，「岳父、岳母幫忙出，我一定買貴的，爽歪歪」、「有岳父、岳母贊助當然選全新透天」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則認為，選擇哪一個其實沒有標準答案，因為買1300萬的大樓確實比較輕鬆，可以把錢拿去投資付房貸；但如果家人能幫忙出錢，選1800萬的透天厝就能住得更舒服，而且貸40年，每月要扛的房貸也應該還在能力範圍，所以選自己喜歡的就好了。