積欠36期管理費！屋主遭追討辯「租給別人」：我沒有享受到管理

▲趙姓屋主積欠36期管理費，經追討仍置之不理，還辯稱房屋出租「我沒有享受到管理」。（示意圖／記者李毓康攝）

記者莊智勝／台北報導

台北市一名趙姓屋主積欠管理費45期、累計共3萬6000元，屢經社區管委會催討仍是置之不理；管委會因此提告請求給付。未料趙姓屋主竟稱，房屋長期出租，並約定管理費由租客繳納，「我沒有享受到管理」等理由辯駁。台北地院審酌後，認為趙男仍應給付管理費，判其應支付3萬6000元。全案可上訴。

判決書指出，趙男為該戶房屋所有權人，但自民國109年10月起至113年6月止，共積欠管理費多達45期，每期金額為新台幣800元，累計積欠金額達3萬6000元，管委會屢屢催討，然趙男卻置之不理，因此只好提告請求給付。

屋主趙男辯稱，他的房屋於109年12月起出租予他人，約定管理費由承租人繳納，「我不知道房客有無繳納管理費，這段時間我沒有享受到管理」；且趙男還稱，房客也曾向他反映，「沒有享受到什麼樣的管理」等語，當時趙男還請房客與管委會處理，並沒有插手。

此外，趙男還表示，社區於111年11月29日後才經由市政府合法設立管委會，在此之前大樓並未有合法管委會，皆由另名住戶自許為大樓主委，過程未經大樓所有權人開會同意，且趙男曾多次請求管委會提供當時會議紀錄、所有權人投票名冊、所有權人會議簽到表等等資料，但管委會皆以各種理由推託不願提供。趙男稱，當時管理費並無公有匯款帳號，需匯入主委私人帳戶，明顯缺乏公信力，且管理費制定亦不合理，樓上住戶以坪數計算，但1樓店面不論大小皆定額收費等，因此請求法官駁回管委會請求。

對此，台北地院法官認為，趙男雖與租客約定每月800元管理費由租客負擔，但此為趙男與承租人之內部約定，管委會並不知悉，趙男不得執此對抗管委會；另一方面，趙男認為管理費制定不合理云云，應循區分所有權人會議修改，不得據此拒絕繳納管理費，因此判處趙男應清償積欠費用，支付管委會3萬6000元。可上訴。